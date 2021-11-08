默沙東與輝瑞研發抗新冠肺炎口服藥　疫情有望結束？︱國際晨報

美國默沙東公司（Merck，或稱默克公司）和里奇巴克生物醫藥公司（Ridgeback Biotherapeutics）聯合研發出全球第一款治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的口服藥物莫那比拉韋（Molnupiravir），輝瑞製藥有限公司（Pfizer）也研發出Paxlovid。專家認為，想讓藥物發揮作用，需要讓它在各地普及。



默沙東宣布已為莫那比拉韋向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交緊急使用授權申請並正向其他國家監管機構提交申請後，英國11月4日批准它成為全球首例。

莫那比拉韋面世引發外界憂慮疫苗分配不公的狀況重演，而且亦可能令民眾以為它是疫苗的代替品。不過默沙東已表明會簽署協議讓口服藥在105個低、中收入國家，以更低售價出售。它可能會引進到中國。

曾在世界衛生組織（WHO）參與全球傳染病應對工作的美國杜克大學（Duke University）全球衞生學院教授默森（Michael Merson）接受香港01採訪時稱，他覺得口服藥物帶來很大希望。

輝瑞公布中期實驗結果顯示Paxlovid能把患者住院或死亡機率大幅減低89%，莫那比拉韋只能降低約50%。輝瑞稱已在與90國談供貨，其中美國已預定數百萬個療程。

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