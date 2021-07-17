外星人究竟是否存在？為什麼從未證實接觸？一個科學理論或有答案

人類一直好奇，我們在宇宙中是否孤獨？宇宙的其他角落會不會存在外星人？它們有沒有可能與我們直接接觸？其實早在20世紀中葉，就已經有人回答了這些問題。此人就是意大利大物理學家恩里科．費米。

（以下內容節錄自《宇宙奧德賽：穿越銀河系》。）



費米是20世紀物理學界的一個巨人，綽號原子核時代的建築師。無論是理論還是實驗，他都有登峰造極的造詣。比如說，在理論方面，他因為發現了弱力，在37歲那年就獲得了諾貝爾物理學獎。而在實驗方面，他也造出了世界上第一個核反應堆。

1950年的一天，費米和幾個同事一起去餐廳吃午飯。走在半路上的時候，大家東聊西聊，就聊到了當時在美國特別熱門的UFO（unidentified flying object,不明飛行物）的話題。費米一直一言不發。但在吃午飯的時候，他突然大聲驚呼到：「那麼它們（外星人）都在哪兒呢？」

這個問題聽起來似乎有點無釐頭吧？但事實上，這是一個極端深刻的問題，以至於後人把它稱為了費米悖論。下面，我就給你詳細地講講費米悖論到底是怎麼回事。

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而費米悖論問的是，那些外星人都在哪兒呢？費米悖論告訴我們，那兩個基本假設，至少有一個是錯的。

如果假設一是錯的，就會導致所謂的稀有地球假說。其核心觀點是，地球就是宇宙中唯一的生命綠洲。

一般認為，地球之所以能孕育生命，是因為它同時滿足以下7個條件：

①銀河系中心相當平靜，沒有處於危險的活動狀態；

②太陽系與銀河系中心距離適中，位於所謂的星系宜居帶內；

③太陽質量適中，既不是溫度很高還特別短命的藍巨星，也不是溫度很低還常常爆發超級耀斑的紅矮星；

④地球是一顆金髮女郎行星，處於能讓液態水存在的恆星宜居帶內；

⑤地球有木星這個保護神，從而避免了大量小行星和彗星的撞擊；

⑥地球很偶然地獲得了月球這個大型衛星，從而擁有了穩定的自轉軸及合適的自轉速度；

⑦地球擁有合適的大氣和磁場，從而阻止了液態水的蒸發，並把危險的太陽風拒之門外。

稀有地球假說認為，在整個宇宙中，只有地球能同時滿足這7個條件。如果其他的系外行星上都沒有任何生命，費米悖論自然就迎刃而解了。

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如果假設二是錯的，就會導致所謂的大過濾器假說。其核心觀點是，沒有任何一個文明能發展到星際旅行的階段。

為了便於理解，你不妨把智能生命的進化當成是一款有很多關的大型遊戲。每一關的最後都有一個特別難對付的大BOSS，那就是所謂的大過濾器。如果打不贏某一關的BOSS，生命的進化就會卡在這一關，而無法進入下一關。

大過濾器假說認為，把守着最後一關，也就是星際旅行關的，是一個特別恐怖的大BOSS，不管甚麼文明都打不贏。因此，沒有任何一個文明能進行星際旅行。這樣的話，費米悖論也就不再是問題了。

無論是稀有地球假說，還是大過濾器假說，都會導致一個共同的結論，那就是宇宙大寂靜。

你可以把宇宙想像成一片狂暴而黑暗的大海，智能文明就是漂浮在大海上的一座座小小的孤島。由於永不停歇的驚濤駭浪，沒有哪個智能文明可以製造出能在海上航行的船。因此，他們永遠感知不到其他智能文明的存在。這種孤獨而絕望的處境，就是所謂的宇宙大寂靜。

如果宇宙大寂靜的圖像真是對的，那麼所有的智能文明都注定要永遠困在自己的孤島上。他們就只能悄悄地誕生，悄悄地興盛，悄悄地衰敗，最後悄悄地滅絕。

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書名：宇宙奧德賽：穿越銀河系

作者：王爽

中山大學物理與天文學院副教授，博士生導師，多年致力於宇宙學的研究，已在國際一流期刊發表SCI論文三十多篇。知名科普作家，中華優秀出版物（圖書）獎獲得者。著有《給孩子講宇宙》《給孩子講相對論》《宇宙奧德賽：漫步太陽系》《宇宙奧德賽：穿越銀河系》等書，並獲得過包括「中國出版協會2017年度中國30本好書」和「國家新聞出版署2018年向全國青少年推薦百種優秀出版物」在內的一系列榮譽。粉絲數超過200萬的新浪微博知名科學科普博主，目前的微博總閱讀量已超過7億。



【本文獲「中和出版」授權轉載。】