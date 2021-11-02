台男打AZ疫苗後瀕死救回　當局任由打第2劑身亡　被揭非單一個案

台灣疫苗覆蓋率持續成長，南投縣偶有不良事件通報，其中有打第1劑疫苗出狀況，仍執意打第2劑，最後致死，縣議員質詢要求衛生局應持續關懷追蹤不良個案給予建議，甚至強制不要打；台衛生局長陳南松則說，疫苗接種屬個人意願，接種前，醫生有評估給建議，若曾有不良反應可能通報考慮混打其他疫苗。



王秋淑指出，魚池鄉有民眾今年8月至埔里衛生所接種疫苗後，施打後兩腳無力，家屬抱怨，有通報衛生局卻仍無人聞問，而這絕非單一個案，衛生局應要指派專人協助追蹤個案，除了關懷，也提供後續就醫協助或給予醫療建議。

廖梓佑也表示，疫苗擴大接種後難免會有不良事件通報，而除了不良事件外，部分民眾只是輕症，症狀可能不是非常嚴重，有反映，但不見得足以納入不良事件，像類似的輕症民眾，衛生單位也應追蹤關懷，確保狀況沒有加劇。

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衛生局長陳南松說，民眾施打疫苗後衍生的副作用，不論是死亡或產生不適都能向衛生單位反應，後續會評估並協助申請納入疫苗接種受害救濟，受理後，並非沒持續追蹤回覆給民眾，而是申請救濟有一定程序及所需時間，才未能馬上回覆。

葉仁創更提到，埔里一名46歲男子今年7月接種AZ疫苗，當時即發生不良反應，還好經醫護努力救回一命，10月按規定去接種第2劑，當時醫護人員有提醒他第1劑有不良情形，建議不要施打，但男子仍堅持簽切結接種，最後因此喪命。

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而其家屬不希望解剖，未向請領受害救濟金，但像這樣第1劑就有不良反應，第2劑又出狀況，很明顯是疫苗問題，除了解剖，是否提供協助其他救濟方式？另針對第一劑有不良反應者有衛生局無追蹤，強烈建議甚至強制他不要接種第2劑。

陳南松表示，疑因疫苗死亡檢附病理報告是中央規定，而解剖是快速知道與疫苗有無因果關係的做法；不願解剖則能檢附疫苗接種後的就醫期間紀錄，送台灣生技醫療產業策進會審查認定死亡與疫苗接種有關，也能獲救濟補助，會協助申請。

至於是否能強制要求不要接種疫苗，陳則表示，疫苗接種是個人意願，經醫生評估給予建議，仍堅持接種是其權利；不過，施打第一劑疫苗若產生不良反應，經通報衛生單位確認屬實，後續透過專業醫療評估，民眾是可以考慮混打其他疫苗。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】