八大行業疫後復業　台北警方重啟臨檢　震撼「美腿陣」重現酒店

台灣疫情趨緩，指揮中心陸續開放八大行業申請復業，而北市多家酒店也在16日凌晨恢復營業，其中酒店林立的中山區林森北路逐漸恢復往昔，但警方不敢大意，16日深夜動員67名警力前往轄內3家酒店臨檢。



警方指出，全國疫情趨緩，八大行業陸續向北市府申請復業。

有店家在申請復業後，開始打掃塵封半年的酒店包廂，在16日凌晨0時許準時開業，林森北路也漸漸恢復以往的夜生活人潮。

人數驚人不停有女生加入 最終要排成三行才夠 「震撼美腿陣」成焦點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

酒店等八大行業恢復營業後，警方也重啟擴大臨檢勤務，針對酒店營業後是否有違法事項進行稽查，加上疫情指揮中心有條件開放，所以將著重在酒店防疫、工作人員是否符合資格等來稽查。

中山分局16日晚上編排擴大臨檢勤務，前往中山轄內3家酒店進行臨檢，並派出67名警力支援，預計臨檢勤務將從16日晚上至17日凌晨結束，呼籲民眾不要酒後鬧事或脫序打架。

【相關圖輯】台灣疫情｜萬華茶室兩人確診 被揭內裏酒池肉林 女子脫衣任客摸（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 15

【相關圖輯】台灣疫情｜萬華爆疫後仍不怕？台北色情業被揭轉戰台中「做私的」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 4

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】