土耳其男不滿被分手怒潑腐蝕液體　女方遭毀容竟仍然嫁他：我愛他

土耳其一名20歲的女子歐席克（Berfin Özek）多年前因向大三歲的男友希爾提克（Casim Ozan Celtik）提分手，遭希爾提克以強酸毀容，雙眼視力也僅剩30％。沒想到在希爾提克的「情書」轟炸下，歐席克竟然答應原諒他，還在男方出獄後，火速答應對方的求婚。
根據《鏡報》報道，歐席克於2019年向希爾提克提出分手要求，沒想到男方情緒激動地大吼說，「我得不到妳，其他人也別想要！」並朝歐席克潑灑腐蝕性液體，導致她的臉部嚴重毀容，不僅經常感到劇烈疼痛，連雙眼視力都只剩下30％。
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事發後，希爾提克瘋狂寫情書向女方道歉，結果竟真的獲得原諒，女方還一度詢問警方是否能撤回告訴，並表示「我想到他被囚禁起來就覺得很不舒服，我們互相通訊很久了，我已經把自己交給他，我非常愛他，他也非常愛我。」
不過女方此舉在社群平台上引發強烈反彈，歐席克也坦承自己錯了，並請律師再度提起告訴。最終希爾提克被法院判處13年6個月有期徒刑。沒想到，由於土耳其法律更改，加上考量到新冠疫情影響，希爾提克獲得緩刑出獄，並且火速和歐席克求婚，歐席克也開心喊嫁。據了解，2人已在本月稍早正式完婚，讓女方家人震驚不已。
女方父親亞薩爾（Yasar Ozek）透露，女兒是在家人都不知情的狀況下與希爾提克完婚，無奈表示「我為她奮鬥了好幾年，如今這些都是白費工夫。」
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