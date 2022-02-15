猜猜這NFT值多少錢？以驚天價賣出　成史上最貴Cryptopunks頭像

在剛過去的周末，單一Cryptopunks頭像#5822以8,000枚以太幣（ETH）易手，換算成港元約1.85億，成為歷來最貴的Cryptopunks頭像，是舊紀錄一倍多。



區塊鏈公司Chain行政總裁塔普利亞爾（Deepak Thapliyal）及後在twitter發帖表示，這最貴Cryptopunks頭像正是由他購下。

CryptoPunks被譽為NFT祖師，2017年由紐約軟件公司Larva Labs製作。總數10,000個8-bit頭像，由電腦演算法賦予不同的膚色、髮型、鬍子、口紅、眼鏡、帽子等組合，故長相都是獨一無二。

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這些頭像的價錢，因應不同版本造型的罕見程度各有高低。數量最少的非人類角色價值最貴，包括88隻綠皮膚僵屍、24隻長毛猿猴和9個淺藍色皮膚外星人。

這回以高價成交的#5822，乃是9個淺藍色皮膚外星人之一，另一特徵為戴上頭巾，共有481個Cryptopunks具有此特徵。此前的最貴Cryptopunks頭像乃#7523，此頭像造型同為淺藍色皮膚外星人，去年在蘇富比網拍以US$1,175萬成交。今回易手的#5822，價錢幾乎是前者的一倍多。

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：最貴Cryptopunks NFT頭像 區塊鏈CEO HK$1.85億購下】