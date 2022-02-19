Omicron｜日本研究：BA.2更具傳染性與破壞力　應以新變種看待

日本研究發現，指Omicron的BA.2亞型變種株不僅更難檢測，傳播亦較BA.1更快速，更能引發重症。有指甚至應為其另起希臘字母，以新變種病毒看待。



日本東京大學與多個實驗室研究，發現Omicron的BA.2可以比BA.1更快在細胞中自我複製，也更容易使細胞黏在一起，使得BA.2產生大的融合細胞。

因為融合細胞會成為生產更多病毒的「工場」，Delta變異株也擅長製造融合細胞，這被認為它可以對肺部造成破壞，引發重症的原因之一。

圖為1月20日，日本東京一間疫苗中心，醫護人員正為市民接種疫苗。（Getty）

研究人員分別利用BA.2和BA.1病毒株感染倉鼠，發現感染BA.2的倉鼠病情更重、肺功能更差。在組織樣本中，感染BA.2的倉鼠肺部受損程度亦更嚴重。而且BA.2似乎具有抗藥性，包括目前被廣用於治療Omicron的Sotrovimab單株抗體療法。

BA.2是Omicron變種3個分支的一種，但因BA.2缺少常見BA.1變異中的「S基因」，以致科學家無法以常規快速的檢測手段辨識，因此又稱為「隱匿Omicron」，致使病毒更容易在社區散播。

研究作者之一，東京大學醫科學研究所副教授佐藤佳認為，這些發現證明BA.2有別於一般的Omicron變種，需要對其進行更密切監視。

華盛頓大學醫學院，病毒學家富勒（Deborah Fuller）更表示，世衛應要為其取一個新的希臘字母，以值得關注的危險變種病毒看待。

有關研究在2月16日發表在醫學期刊預印本的bioRxiv，尚未經過同行評審。