烏克蘭局勢｜俄羅斯士兵疑餓到入超市搶食物　表現規矩網民改觀

俄羅斯與烏克蘭的戰爭愈演愈烈，戰爭時間愈長，最辛苦的就是第一線的軍人們，在食物匱乏的情況下，還須集中精力，隨時準備上戰場。日前在網路上有一段32秒的影片流出，立馬引來大眾觀看，全網都表示「第一戰線的士兵真讓人心痛」。



有網友在Twitter上傳「俄羅斯特種部隊搶劫烏克蘭超市」的32秒影片；畫面中，有7名全副武裝的俄羅斯軍人，在烏克蘭的超市打包食物，還緩緩的打開塑膠袋，慢慢的裝進物資。

此影片可得知戰爭中士兵的物資根本不夠，只能在當地便利商店、雜貨店拿取一些糧食（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

影片下也引起許多網友留言「如果它們拿烏克蘭的錢也不意外，因為在這種緊要關頭，烏克蘭的鈔票非常有價，比他們自己的更有價值」、「他們有可能在對彼此說，現在的情況很糟糕」、「我可以理解他們拿東西吃，因為他們部隊的供給問題非常糟糕，但好像有人手上有拿錢想付的樣子」、「我要是他們也會做出一樣的事情，因為他們沒有食物」。

甚至在PTT也有許多人看過此影片，紛紛表示「俄軍真是有禮貌」、「至少還在控制內，沒有濫殺、濫搶」、「俄軍太乖了吧」、「俄羅斯是不是都派娃娃兵上戰場啊」、「有禮貌的搶劫」、「我覺得如果是德軍就會真的乖乖排在那邊等」、「俄軍：我想要刷載具」、「拿的還滿節制的啊，一人一小包」。

Video of Russian spetsnaz looting a Ukrainian supermarket. https://t.co/wbxBHYbSGW pic.twitter.com/R6wJGuZ59e — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022

【延伸閱讀】烏克蘭戰火中互助精神閃耀：陌生人不負所託 助帶他人子女逃難（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

第2大城傳捷報！ 烏政府：已擊退哈爾科夫俄軍

【本文獲「TVBS」授權轉載。】