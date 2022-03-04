俄烏士兵「吵架」錄音流出　內容完全出人意料網民聽呆

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對烏克蘭發動戰爭，原本預期能在3天閃電拿下，沒想到錯估情勢，雙方戰局陷入膠着。現在美國社群平台流出一段烏俄軍吵嘴的錄音，疑似是烏克蘭攔截到俄軍的無線電，憤怒的烏克蘭人也在精神上撕裂俄軍，雙方「隔空交火」像小孩子般互飆髒話，網友聽到直呼「也太小學雞」。



美國社交平台「Reddit」上流傳一段烏俄軍吵架的音檔，原本是俄羅斯部隊通話用的無線電，沒想到烏克蘭軍竟從中插話，開始問候起對方媽媽。

俄軍1：「前往戰車戰鬥，第4分隊，你能收到嗎？」俄軍2：「1511收到，你為何不來，能收到嗎？」烏軍1：「去你Ｘ的，有什麼不理解的？」烏軍2：「去你Ｘ的，你們只要知道，我們只要用標槍（飛彈）一個一個把你們幹掉，直到Ｘ你ＸＸ為止。」俄軍1：「你自Ｘ吧，混蛋ＸＸ炮。」烏軍2：「混蛋ＸＸ炮，你在我的土地上，你ＸＸ的等着，餵我們的蟲吧。」俄軍1：「閉嘴啦！你這張ＸＸ的嘴。」俄軍2：「你ＸＸ的智障和狗屎。」

雖然目前這段音檔仍無法確認其真實性，但已經在網路上傳開並被拿來討論，國外網友聽聞後超傻眼，直呼「怎麼戰爭弄得這麼搞笑！」、「老實說我不應該笑，但這真是超現實」、「他們聽起來就像是坐在隔壁打電玩一樣」、「好吧，考慮到他們正在自相殘殺，已經很禮貌了」。

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