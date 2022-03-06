普京保安團隊揭秘　保鑣不能流汗畏寒　車隊配備防空飛彈

今日俄羅斯（RT）轄下Russai Beyond報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）非常重視自身保安和健康，他的個人保安團隊屬國內頂尖。



普京的保鑣身高須介於175至190公分、體重介於75至90公斤，年齡要在35歲以下，還要精通多國語言、操縱心理、熟悉國際政治、分析犯罪活動和社會動盪等可能威脅，及訪問地區的各種天然災害。雖然保鑣不一定要有實際的戰鬥經驗，但必須體格強健，忍受得了嚴寒，及不能在高溫下流汗。

【相關圖輯】烏克蘭局勢｜瘋傳俄兵入烏後遇汽車拋錨 竟走進警局問可否借汽油（點圖了解更多）▼▼▼

+ 14

普京的保鑣裝備十分精良，隨身配備可以保護普京的防彈公事包，及每分鐘能擊發40顆子彈，且能從50公尺外穿透防彈背心的SR-1維克多手槍。但普京的保安十分強調「防患未然」，也就是說如果發生槍戰，就算是維安失敗。

此外，普京的護送車隊包括裝甲車、配備AK-47步槍的人員，及反坦克榴彈發射器和可攜式防空飛彈。普京現身公共場合時，外圈除了繞了四圈貼身保鑣，也有便衣保安人員埋伏在人群中，及周圍大樓屋頂都會有狙擊手埋伏。

【相關圖輯】俄羅斯士兵傳在烏克蘭被俘 雙眼被封頭部腫脹 被要求致電父母（點圖了解更多）▼▼▼

+ 3

延伸閱讀：

開戰Day11不斷更新／北京暗中支持俄開戰？ 陸大使喊冤：中國意外「躺槍」

馬立波停火後 俄羅斯恢復烏克蘭境內攻擊行動

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】