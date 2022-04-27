「智商不到70」男子因販毒在新加坡判死刑掀國際關注　今絞刑伏法

馬來西亞籍男子達馬林加姆（Nagaenthran Dharmalingam）12年前因企圖運送少量海洛英進入新加坡落網，原本預計去年11月執行死刑，但律師及人權團體主張他「智商不到70」，也是遭人拐騙犯案的受害者，因此暫緩行刑。不過，新加坡上訴法庭於4月26日駁回最終上訴申請，家屬也於4月27日證實，達馬林加姆已經執行絞刑。



《路透社》等外媒報道，新加坡法庭26日聽證會結束後，達馬林加姆與家人隔着玻璃隔板、透過縫隙緊握彼此雙手，他聲聲呼喚「媽！」的哭喊聲響徹法庭。弟弟庫瑪爾（Navin Kumar）4月27日透過電話證實，處刑程序已經完成，哥哥的遺體將被運回馬來西亞，在霹靂州首府怡保（Ipoh）舉行葬禮。

智力僅得70的馬來西亞籍男子，被指因販毒而被新加坡法庭判處死刑：（按圖了解）

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2009年4月22日，達馬林加姆被發現在大腿內側夾帶44公克海洛因，儘管醫生證明其智商僅69，也就是公認的智能障礙程度，但新加坡法院仍裁定，他犯案時很清楚自己在做甚麼，也無有力證據顯示其精神狀況退化、無法判斷是非，因此判處死刑。

新加坡是全球毒品法規最嚴厲的國家之一，政府宣稱，死刑是遏阻毒品走私的手段，大多數公民都支持死刑。此案引發國際關注，聯合國、英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）、馬來西亞總理及各人權團體都呼籲減輕量刑。星國國內也有反對聲浪，去年6萬人請願暫緩處刑，4月25日也有300人聚集在公園，舉行燭光守夜活動，抗議死刑判決。

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