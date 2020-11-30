尊尼特普獲Dior力撐續代言古龍水銷售即急升　 Amber聲名狼藉？

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heart）的對決，目前看似強尼因為控告英國媒體指他是「家暴男」涉及誹謗的官司敗訴、遭到華納的《怪物與牠們的產地 Fantastic Beasts and Where to Find Them》系列換角，落得慘敗下場。

【同場加映】尊尼特普因與安芭赫德的一段婚姻搞到身敗名裂，但他仍曾一度維護前妻。回顧他的4段感情：

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然而，尊尼特普代言的Dior古龍水曠野之心（SAUVAGE）系列，在影迷力撐爆買下，銷量大增23%，Dior亦繼續推出他所拍攝的廣告，不似華納急住與他割席，受到Fans的稱讚，很多人更疾呼：「還尊尼特普一個公道！」

反而對自己再主演《水行俠2 Aquaman 2》坐定粒六的安芭赫德，早前大力抨擊網上聯署要將她換掉，是有人花錢購買網軍推動的攻擊，招來更強烈的反彈。目前，該聯署簽名已突破160萬、距離發起人設定的300萬目標剩下不到一半。

尊尼特普的影迷認為華納擔心起用行為有爭議的藝人會對電影造成不良影響，可是已有鐵證顯示女方在與尊尼特普的婚姻中也曾對前夫家暴，甚至施以行動或是精神的虐待，根本就不是受害者。倘若尊尼特普由於自身的行為需要被割席，那華納也應一視同仁，一齊飛起安芭赫德，先算公平合理，如果華納無法做到，他們惟有抵制、拒睇《水行俠2》。

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