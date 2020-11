尊尼特普獲Dior力撐續代言古龍水銷售即急升　 Amber聲名狼藉？

尊尼特普(Johnny Depp)與前妻安芭赫德(Amber Heart)的對決,目前看似強尼因為控告英國媒體指他是「家暴男」涉及誹謗的官司敗訴、遭到華納的《怪物與牠們的產地 Fantastic Beasts and Where to Find Them》系列換角,落得慘敗下場。