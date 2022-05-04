美國女獄警戀上被判死刑殺人犯　持槍帶他逃獄　監視器畫面曝光

美國阿拉巴馬州一名女獄警因與犯下殺人罪的囚犯發生「不正當關係」，竟然替對方大開後門，助其逃獄，並且跟着他一起消失。兩人目前都遭到警方通緝。經調查發現，女獄警在犯案前早已變賣自己的房產，甚至提前4年辦理退休，而工作的最後一天正好就是逃獄當天。



根據《紐約時報》報道，現年56歲的女獄警維姬（Vicky White）29日聲稱要帶着囚犯凱西懷特（Casey White）到法院接受心理評估，於是在當天上午9時41分左右與囚犯凱西一同離開監獄。沒想到隨後兩人卻同時消失，也讓警方懷疑，身為獄警的維姬協助囚犯凱西越獄。

監視器畫面曝光 拍下維姬打開後門帶凱西逃獄過程（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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警方2日依協助越獄等名義，對維姬發起逮捕令。儘管無法確認她是否是受到脅迫或威脅，但可以確定的是，維姬的確參與其中。警方表示，維姬最近突然決定要退休，並告知同事自己要搬到海邊，她甚至還把名下的房產變賣，暫時搬去和母親同住。據悉，事發當天正好是維姬退休前最後一天的工作日，然而值得注意的是，維姬明明再工作4年就可以領取退休福利，但她卻堅持要現在退休，十分可疑。

警方調閱監視器畫面與電話紀錄後發現，維姬明顯協助了凱西逃獄。維姬的工作包含安排囚犯出庭的交通，同時確保至少有2名武裝人員陪同這些囚犯外出。但是逃獄當天兩人身旁卻沒有任何人，也就是說，維姬明知自己違反規定，卻依然獨自帶着凱西，應該早有預謀，而兩人恐怕有着不正當的關係。維姬離開監獄時，還告訴同事自己會親自將凱西送到法院，並在確保對方抵達法院後，到醫院看診，因為她的身體「不太舒服」。然而經調查，維姬並沒有任何就醫紀錄，警方也懷疑這只是一個藉口。

凱西2020年被指控謀殺，同時被判處死刑。凱西離開監獄時被戴上手銬與腳鐐，警方更懸賞1萬美金要找到他。由於維姬離開監獄時身上配有一把手槍，因此調查人員也合理懷疑凱西現在可能是持槍狀態。

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