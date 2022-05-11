Netflix擬降低月費搶客　將推含廣告平價計劃　傳提早在年底引入

美媒《紐約時報》10日獨家報道指出，影音串流平台Netflix最快將在2022年底推出全新的訂閱方案，雖然降低月費，但同時也將加入廣告操作，比早前計劃的還早。除此之外，Netflix也打算在該方案推出的同時，開始打擊共享密碼的用戶。



《紐約時報》引述2名消息人士報道，Netflix在公司內部一份給員工的備忘錄中表示，公司高層正努力在2022年第四季前引入新方案。不過Netflix行政總裁黑斯廷（Reed Hastings）上個月才在財報會議中指出，正在研究較低價的廣告方案，預期在未來1、2年後才會推出，沒想到短短不到一個月後就傳出有望在今年底前上線的消息。

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據了解，Netflix當前最受歡迎的訂閱方案為每個月15.49美元，新推出帶有廣告的方案將提供用戶一個價格更親民的選擇。Netflix內部備忘錄也引用其他串流平台的類似方案為例，表示像HBO Max除了每個月15美元的標準方案外，也提供另一個月費10美元，但帶有廣告的訂閱服務，「民眾想要價格更低的選擇」。

事實上，Netflix多年前曾經公開表示，「用戶永遠不可能會在平台上看到廣告」，但如今業務面臨挑戰，今年第一季的訂閱人數更是10年來首次出現倒退的情形，流失約20萬名用戶，且預計在未來幾個月還會再失去200萬用戶。該份財報曝光後，也導致Netflix股價暴跌超過70%，公司市值蒸發了約700億美元，改變營運策略勢在必行。

與此同時，Netflix也預計在新方案推出的同時，一併打擊共享密碼的「寄生戶」，酌收共享用戶的價格，不過《紐約時報》報道並未透露具體的方法。

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