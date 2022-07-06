芝加哥槍擊案｜2歲童雙親離世　幸獲途人救走　網民發起眾籌協助

美國伊利諾州芝加哥海蘭帕克市（Highland Park）7月4日舉行的國慶遊行驚傳槍擊事件，槍手持步槍從屋頂開槍，造成至少7死36傷悲劇，根據當地媒體報道，一對年輕夫婦也在這場大屠殺中喪命，讓年僅2歲的孩子淪為孤兒。



槍擊慘劇，讓一個幸福家庭變得不再完整：（按圖了解）

最新消息指2歲的艾登．麥卡錫（Aiden McCarthy）的父母，分別為37歲的麥卡錫（Kevin McCarthy）和35歲的伊琳娜（Irina McCarthy）都在這場槍擊案中喪生，當地電視台哥倫比亞廣播公司（CBS）芝加哥分台報道指，群眾募資網站「GoFundMe」已開始為艾登籌措資金，他目前由祖父母撫養。

GoFundMe網站頁面上表示，「年僅2歲的艾登處在一個難以想像的處境，在沒有父母的情況下長大。」

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報道指，艾登在槍擊案被發現獨自一人暫時被其他人照顧，幫忙照顧艾登的一對夫婦達娜（Dana）和雷恩（Greg Ring）指當時看到艾登被一名似乎很震驚的陌生人抱在懷裏。

達娜接受採訪時說，「她（陌生人）整個身體都在顫抖。這告訴我們，她不應該還要同時處理一個小傢伙。」於是這對夫妻決定帶走艾登，隨後幫忙尋找他的父母，之後在執法人員的協助下，艾登在醫院與祖父母團聚。

截至7月5日晚間，麥卡錫家族的GoFundMe籌款活動已募集到45萬美元。據報道，艾登沒有受傷。

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