安倍晉三去世｜小島秀夫被誤當成槍擊兇手　工作室：考慮法律行動

小島秀夫的遊戲工作室，在社交媒體和新聞機構中流傳的假帖子，將小島誤認為是日本前首相安倍晉三的刺客後，發表了回應。小島製作公司在一條推文中說，它「強烈譴責假新聞和傳遞虛假訊息的謠言的傳播」，「在某些情況下會考慮採取法律行動」。



上周五，安倍晉三在一個政治競選集會上發表演講時，一名男子開槍打死了他。警方當場抓獲了槍手，他後來被確認為41歲的山神哲也。

知名遊戲製作人小島秀夫，被誤當成槍擊安倍晉三兇手。

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事件發生後不久，4chan上的一個網路巨頭發布了一張種族主義圖片，將小島的臉和槍手的臉聯繫起來。另一個用戶在帖子中回覆了小島的另外三張照片，顯示這位《潛龍諜影》和《死亡擱淺》的設計師戴着蘇聯帽子，並與阿根廷革命家哲·古華拉（Ernesto Guevara）的圖片合影。

法國喜劇演員喬治-喬迪託（Georges Jordito）後來在Twitter上重新分享了這些圖片，作為現已刪除的「諷刺」帖子的一部分，說罪魁禍首是日本足球明星本田圭佑。然而，與該國民族主義運動有關的法國極右翼政治家達米安-里厄（Damien Rieu）認真對待此事，並在Twitter上發布了小島的圖片，文字翻譯為，「極左派的殺戮」。正如Vice指出的那樣，這些圖片隨後被希臘和伊朗的新聞機構採用，它們在報道暗殺事件時錯誤地使用了這些圖片。

此後，Rieu刪除了他的推文，並向小島道歉，指出「我天真地把一個笑話當成了訊息」。希臘媒體在廣播中加入了小島的形象，隨後從YouTube上撤下了它的片段，而伊朗報紙也更正了它在報道中使用的圖片。

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