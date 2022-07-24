有仔趁嫩生不一定指女人　研究：35-40歲女配年逾40男懷孕見困難

英國一項最近的研究指出，父親年齡在嬰兒活產率（live birth rate）一事上扮演的角色，比我們已知的大得多。活產率的意思是指人工生殖治療週期中，有活產的週期之百分比，而不論誕生單胎或多胎，均只視為一次活產。



一項對近19,000個體外受精（IVF）週期進行的研究發現，對35歲以下、40歲以上的女性來說，男性伴侶的年齡對活產率影響不大，但來到35歲到40歲之間的女性，倘其男性伴侶年齡為40歲或40歲以上，活產率大幅下降。

這項回顧性臨床研究是建基於英國人工授精與胚胎學管理局（Human Fertilisation and Embryology Authority）的匿名數據。研究分析在單次新鮮胚胎移植後，1.8825萬個IVF和單一精蟲顯微注射（ICSI）週期中，母親和父親年齡的相互作用。

1978年，全世界第一位試管嬰兒在英國誕生。現時體外人工受精已愈來愈普遍，不過能否成功懷孕仍取決於很多因素。（Getty Images）

這研究結果挑戰過去普遍認為「女性年齡是影響活產率主要因素」的看法，將重塑生育教育，以及可供不育的男女作參考之用。它亦將有助進行IVF治療的伴侶管理期望——以前人們看重的是女性的年齡，而不是男性的年齡。

研究報告的4位作者之一納貢德（Geeta Nargund）解釋說，來自年輕女性的卵子，具有修復較年長男性精子受損DNA的能力。因此，雖然人們普遍認為男性即使年長，當爸爸仍是綽綽有餘，但事實是，這看來完全取決於女性卵子必須做多少功夫才能讓精子運行或游泳。

報告也指出，實驗室結果顯示，女性年齡在35歲以下時，卵子能夠修復較年長男性精子中較高的DNA損傷，但當女性年逾40時，卵子品質較低，卵子修復精子損傷的能力也較差。

納貢德說：

顯然，在就生育治療結果對伴侶進行教育時，不要忽視父親的年齡，這一點非常重要。女性的年齡（在活產率）顯然起着很大的作用，但並不是所有的焦點都應該放在她的生理時鐘上。

納爾貢德指出，「然而，真正有趣的是，當女性在35到40歲之間時，男性的年齡（對活產率）似乎會產生更大的影響。當父親年齡在35歲以下，活產率是32.8%，來到40至44歲，降至27.9%；當父親年逾55%，活產率是25%。」