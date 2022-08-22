澳洲美女突喪失記憶及自理能力　竟是床單下「這劇毒生物」害的

澳洲現年42歲美女營養師絲基爾頓（Amie Skilton）5年前搬到悉尼（Sydney，另譯雪梨）新家後，一度罹患阿茲海默症，先是過敏、體重飆增10公斤，接着出現不知如何穿衣、忘記自己名字的失智狀況。最終她才驚覺，原來這一切與家中潮濕出現的黴菌有關，而她拆下床罩才發現，她睡的床墊早已變成綠色。



澳洲新聞網報道，2016年，當年才37歲的絲基爾頓與丈夫一同搬進悉尼新家，當時的她身體狀況非常健康，能跑完9公里路跑，發表39場演講等。然而才過了2個月，她的身體開始出現狀況，先是慢性過敏，接着莫名變胖10公斤，覺得身體非常疲勞。

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但這一切還沒完，絲基爾頓的大腦功能也在數個月後開始下降，無法集中注意力與工作，病情嚴重求醫，被診斷為第三型阿茲海默症（Type 3 Alzheimer's disease）。這段期間，她不但忘記如何穿衣、忘記機車停在哪裡，甚至忘記自己的名字，原本簡單的外出變成一項艱鉅的任務。

然而她的血液檢測結果均正常，白血球、紅血球數值均在正常範圍內，許多醫師更告知她的身體並沒有出狀況。直到2017年，她朋友的丈夫對黴菌過敏，因家中漏水發霉導致他的身體受到影響，這才讓絲基爾頓驚覺源頭可能就在她的家中。

絲基爾頓找來專家進行評估，這才得知家中漏水的狀況已擴散至臥房與書房，儘管地毯表面看起來沒有異狀，但掀開後卻已滿佈黑色黴菌，拆下床罩後，床墊早已變成綠色。

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她氣得找上房地產公司理論，這才發現對方早就知道房子漏水，只顧著爭論到底該由誰來支付後續處理費用，「最讓我生氣的是，他們知道這件事，而這狀況正在毒害我們」。絲基爾頓事後再度接受檢測，證實她的免疫系統會對黴菌有反應。

5年過去，如今的絲基爾頓搬進新南威爾斯州一處沒有漏水問題的住宅，大腦功能恢復正常、身體狀況恢復如初，不再受到當初那些症狀影響，也成為一名合格的黴菌檢測技術員。

絲基爾頓也透露，她的其中一名客戶多年來也對黴菌有不良反應，家中浴室漏水的狀況透過牆壁滲透到臥室，持續好幾年，甚至因此昏迷3年之久，檢測後發現，客戶家中不但有大量黴菌存在，其中包含部分毒性最強的菌株。

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