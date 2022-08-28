巴布亞新畿內亞創「咖啡部長」官職 總理：無時無刻都要想着咖啡
撰文：聯合新聞網
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太平洋島國巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）總理馬拉佩（James Marape）已任命咖啡部長和棕櫚油部長，據信可能是舉世首創的官職。
CNN Business報道，本月宣誓就職的馬拉佩日前表示，他的新內閣將新增咖啡部長和棕櫚油部長這兩項職務，以聚焦於發展重要經濟命脈。咖啡和棕櫚油是該國前兩大外銷產品。前商務和工業副部長庫里（Joe Kuli）將出任咖啡部長；自2017年來擔任國會議員的馬內克（Francis Maneke），將擔任棕櫚油部長。
馬拉佩說：「巴布亞新畿內亞傳統農作物的發展，在過去30~40年已失焦，我們想把它們重新放上檯面，並指派部長從細節層面專職管理。」
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根據巴布亞新畿內亞農業和牲畜部的統計，棕櫚油是該國最大出口產品，自2008年來創造逾10億吉納（2.83億美元）的收入，佔農產品外銷額逾四成。咖啡則是第二大出口作物，在2012年~2017年佔國內6%產值，也帶動了運輸、營建、保險、銀行等產業的發展。
儘管巴布亞新畿內亞咖啡的全球市佔率在2012~2016年間腰斬，但馬拉佩希望庫里能振衰起敝，並全心全意將時間奉獻給咖啡，「如今他的職責是睡夢中要談論咖啡、醒來時也要談論咖啡」。
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