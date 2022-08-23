柬埔寨詐騙｜李蔓瑩赴泰工作步步驚心　收工即趕返酒店全晚唔食飯

近日柬埔寨詐騙集團及人口販運事件引發軒然大波，不少藝人也紛紛出面分享過去求職險遭詐騙的經歷。擁有32E傲人身材的李蔓瑩（Renee）近來透露，因工作需前往泰國，怕被人蛇集團盯上，進酒店立刻鎖門足不出戶，甚至有時太累就不吃晚餐。



近來東南亞工作詐騙頻傳，李蔓瑩因工作緣故需先前往馬來西亞，隨後才到泰國工作。她直言在馬來西亞時狀況還好，團隊也都是集體行動，很少有人外出逛街，拍攝完畢就回酒店，所以相對安全。她也透露自己不敢獨自行動，進酒店就不會再出門，有時太累甚至還會直接不吃晚飯。

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李蔓瑩也透露，因為家人知道她此趟工作還要前往泰國，對此相當擔憂，每天都要她傳照片報平安，還會故意傳私訊問她的名字，深怕她手機在當地遭竊冒用。她強調，這幾天到泰國會更加小心，外出一定會與工作人員一起行動。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】