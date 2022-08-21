柬埔寨詐騙｜台情侶被銬到爛肉　家屬遭威脅：不付6萬美金就摘腎

不付錢就摘腎！台灣基隆檢警18日獲報，有民眾向他們表示女兒和男友遭人騙往柬埔寨打工，因而遭到囚禁。



人蛇集團掌控2人人身自由後，便透過被害人的Facebook傳訊向家屬威脅，若不交出6萬美金（折合約47萬港幣），就要強摘2人腎臟！

檢警接手偵辦後，連2天逮獲2名人蛇集團成員，對2人聲請羈押禁見獲准後，同時將進一步擴大溯源，試圖將受困在柬埔寨的2人救回台灣。

慘被銬至手腕流血生膿潰爛 直接向家屬勒贖（點圖了解更多）：

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回顧這宗案件，宜蘭警方先是在18日獲報，一對住在礁溪的陳姓男子和廖姓女子情侶，2人被騙到柬埔寨打工，因而遭到人蛇集團掌控行動，人蛇集團更透過廖女的Facebook帳號傳訊向家屬恐嚇勒贖，表示若不交付6萬美金的贖金，就要將人強制摘腎，還同時附上疑似陳男的求救訊息，聲稱被詐騙集團上銬囚禁至手腕流血生膿潰爛，讓廖女家屬嚇得緊急報警求助。

警方獲報後也立刻展開追查，經查後發現2人先是被一輛休旅車載往桃園機場搭機離境，因而循線揪出休旅車的39歲B男車主，並掌握B車主於基隆暖暖的地址，轉交由基隆檢警繼續偵辦。

基隆檢警獲報後，也立即向地檢署申請搜索票，進而查出B車主不僅將2人載往桃園機場，還免費幫他們買機票、辦護照，B男落網後也向檢警坦承有從中獲取10萬餘元新台幣的報酬。

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基隆檢警率先揪出B車主後，再逮獲指使B男將2人載往搭機離境的人蛇集團幕後主謀與A男，惟主使已逃往越南胡志明市，目前去向不明，基隆警也通知台灣駐外聯絡官協助。

不過警方也同時發現，落網的2名人蛇集團成員均有毒品與殺人未遂等多項前科。基隆警局訊後將2人移送地檢署偵辦後，檢察官認為落網的2人恐有逃亡、滅證、串供之虞，對2人聲請羈押禁見獲准。

此外基隆警也表示，目前已知基隆地區已有5人赴柬埔寨打工後失聯。基隆地檢署強調，後續檢警也將持續追溯上游成員，定會將不法集團繩之以法，以營救出受困在柬埔寨的情侶，同時也呼籲民眾面對海外高薪或不合理之徵才廣告，務必提高警覺，審慎評估，以免受騙上當。

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