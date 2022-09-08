蘋果發表會︱iPhone 14增多項新技術　但一重點功能香港未能用

撰文：ETtoday
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蘋果秋季發表會登場，此次總共發布3大系列產品，包含iPhone 14系列、Apple Watch與AirPods Pro。

除了硬體、外觀上的改變，另外還有2大亮點，iPhone 14系列強調2大安全重點，分別為車禍偵測和衛星SOS緊急服務安全功能，只要買手機就能享有免費服務。

不過，衛星SOS緊急服務安全功能目前只在美國、加拿大首先推出，預計11月可以開始使用。

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今年的iPhone 14全系列皆推出嶄新的安全功能，分別為車禍偵測和衛星SOS緊急服務安全功能。車禍偵測功能可以在偵測到嚴重車禍，且使用者昏迷或無法使用iPhone時，自動撥打緊急求助電話，若iPhone的螢幕顯示「您似乎遭遇了一場車禍」，並在告知使用者之後沒有獲得回應，裝置將會觸發「SOS緊急服務」。

另外，iPhone 14系列推出利用衛星的「SOS 緊急服務」，結合與軟體深度整合的專屬零組件，讓天線直接連接到衛星，能在行動網路或Wi-Fi覆蓋範圍之外，傳送訊息給緊急服務單位。不過，這項服務目前只在美國、加拿大首先推出，預計今年11月可以開始使用，首2年免費。

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至於iPhone 14的售價和規格，蘋果發布4款iPhone 14機型，包括6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Plus、6.1吋iPhone 14 Pro 和6.7吋iPhone 14 Pro Plus。

在初階版的iPhone 14中，新的Plus機型擁有更大螢幕可以閱讀更多文本，並具備更好的散熱效果，增加堅固度，還有5種顏色可供選擇，包含藍色、紫色、午夜色、星光色、紅色，其中紫色是新的款式。

iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max則有4種顏色，分別為太空黑色、銀色、金色、深紫色。

iPhone 14已完成衛星連接測試　分析師指是否支援將取決於這件事關於iPhone的3個冷知識　日期最盡只可調到這　iPhone 9去哪了？歷代iPhone銷量大盤點　手機龍頭地位無庸置疑　最暢銷機型是這款Huawei Mate 50會在這天發布　料有3個版本　CEO：比iPhone 14強iPhone為何逐漸「Android化」？　國產手機競爭激烈直逼技術升級iPhone 14提前發布避與華為Mate 50撞期？分析師指真正原因是...KK園區豬仔憶述「馬來西亞組」恐怖慘況　iPhone也成虐待凶器

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