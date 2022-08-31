關於iPhone的3個冷知識　日期最盡只可調到這　iPhone 9去哪了？

說起Apple這家公司，可以聊的還挺多的，創始人喬布斯跌宕起伏的人生，Apple創辦歷程坎坎坷坷，歷代iPhone背後的故事。



下個月月初iPhone 14系列即將發布，正好藉著臨近發布的機會跟大家分享三個關於iPhone的冷知識，到時候我們也能拿出來和身邊的朋友分享。

▼▼▼關於iPhone的3個冷知識▼▼▼

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1）初代iPhone並非在秋季發布

現如今大家都默認iPhone手機在每年的9月秋季發布會上推出新品，但你可要知道第一代iPhone並非在9月秋季發布，而是在2007年1月9日發布，6月29日發售，而且前三代都不是秋季發布，二代和三代都是在6月發布，真正將iPhone定在9月的秋季發布的機型就是經典的iPhone 4，從那以後iPhone系列都在每年的9月/10月發布。

2）不存在的iPhone 9

不知道大家有沒有留意iPhone 8之後就直接跳到了iPhone X，也就是大家說的iPhone 10，因為X在羅馬數字裡正好是10，而有傳聞稱Apple之所以這麼做是因為Apple創始人喬布斯本人討厭9這個數字，所以Apple的產品線中很難看到9這個數字。事實上，Apple之所以將第九代iPhone命名為iPhone X最主要原因是因為iPhone X是iPhone史上第一台全名面iPhone，同時iPhone X發布的時候恰好是iPhone上市十週年，所以Apple對於這台里程碑式的手機在命名上就更加重視，為其取名為iPhone X，具有紀念意義。

3）iPhone手機日期最多到2038年1月2日4:00

相信我即便你手裡得iPhone是最新的iPhone13 Pro Max，你的日曆最多能設置到2038年1月2日4:00。之前有人傳這是因為底層系統的進制算法（系統經過32位整數記錄並保存）導致日期只能到2038年1月2日4:00，這就有點「千年蟲」的味道。其實，我是覺得這只是系統開發人員設定的一個日期限定。如果大家感興趣可以自行到iPhone設置中關閉自動時間，將時間調整至2038年1月2日4:00，手機還會自動進入夜間模式，你的屏幕會自動變暗。其他的Android手機也是一樣的，只是時間日期略有不同，大家感興趣都可以回家試試手裡得手機。

這些iPhone的冷知識只是一些茶餘飯後消遣之用的一些談資，供大家放鬆娛樂下，不用每天都盯著那些乏味的參數、功能、傳聞、價格，偶爾了解些小知識也是個不錯的調劑，期望大家能夠喜歡。

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