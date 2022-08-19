iPhone 14提前發布避與華為Mate 50撞期？分析師指真正原因是...

近日，有消息稱今年Apple的秋季發布會將提前召開，定在9月7日，而iPhone 14系列新機也將提前出貨。



值得注意的是，這很可能和華為mate 50系列發布會撞期。

iPhone 14提前發布的真正原因，分析師給出了這個答案。

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對此，分析師郭明錤闡述了蘋果發布會提前的原因，其表示，目前全球經濟衰退的風險仍在增長，而且不可預測，所以儘快發布/出貨iPhone可能會將經濟衰退風險對需求的影響降到最低。

據悉，iPhone 14：6.1英寸劉海屏、60Hz刷新率、A15處理器、6GB RAM、1200W主攝；iPhone 14 Max：6.7英寸劉海屏、60Hz刷新率、A15處理器、6GB RAM、1200W主攝；iPhone 14 Pro：6.1英寸「感嘆號」挖孔屏、120Hz LTPO自適應刷新率、超窄邊框、6GB RAM、A16處理器、4800W主攝、支援8K視頻拍攝；iPhone 14 Pro Max：6.7英寸「感嘆號」挖孔屏、120Hz LTPO自適應刷新率、超窄邊框，6GB RAM、A16處理器、4800W主攝、支援8K視頻拍攝。

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