KK園區豬仔憶述「馬來西亞組」恐怖慘況　iPhone也成虐待凶器

成功從緬甸KK園區贖身離開的「豬仔」阿康（32歲）及阿和（26歲）透露，他們在今年4月左右遭到公司解僱，即使遭到解僱，若沒繳付贖金，他們會被販賣給其他詐騙公司。



檳州前進黨主席拿督黃家業17日偕同3名從緬甸KK園區離開成功回國的「豬仔」阿康、阿和及周宇嫣召開記者會。

阿康在記者會上表示，（因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而實施的）行動管制令，導致他失業，而他是通過Facebook獲大馬友人介紹，稱吉蘭丹（Kelantan）有一份網上賭博的工作，每個月薪資約6000令吉（約10,523港元），因此就答應前往吉蘭丹工作……

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他說，他去了吉蘭丹後在酒店等候了約1個月，並未安排他工作。他指相關公司除了支付每天的房間費用外，每天還給他200令吉（約350港元）的零用錢。「後來當地接洽人告知，必須到泰國合艾受訓2個星期，然後再回到吉蘭丹從事線上賭博工作，因此就相信對方，以偷渡的方式進入泰國。」

他說，孰知進入泰國後，就直接被帶到泰緬邊境的湄索，然後再被偷渡進入緬甸苗瓦迪（Mia-wadi，又譯作妙瓦底）的KK園區從事詐騙工作。他坦言，從去年8月被帶到KK園區內從事電話詐騙工作，他成功騙取3名受害者的錢財，惟騙獲的錢財僅有數百美元，未達到詐騙集團的標準，因此在近一年的時間內，其未得分毫薪金。

「（自己）所待的組別是馬來西亞組別，而整個團都是大馬人，約有100人。管理我們的組長也是大馬人，約有5至6人。」他透露，在園區的日子，因為工作上不達標，幾乎每天都會遭到體罰，而他甚至多次遭到團長使用水管暴打至流血。「宿舍廁所不允許抽煙，然而大部分人都不理會，還是會在廁所內抽煙。我遭到其中一個團長針對，遭團長以水管暴打。」

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「還記得有一次，我遭該團長以塑料水管暴打，打到該水管斷開兩截，該團長仍然不滿意，拿出蘋果（iPhone）12手機敲打我的頭，最終導致頭破血流。」

「遭到暴打頭部流血後，公司也不會給予治療，同時第二天還是要繼續乖乖上班。」他說，直到今年年初，公司通知解僱他，惟得知雖遭到解僱，仍然要繳付贖金才獲釋回國，否則將被轉賣給其他集團。

他續說，贖金價碼分為5萬令吉（約87,675港元）及8萬令吉（約140,280港元），其中5萬令吉僅包括釋放送到泰國湄索的一程，至於如何回國就「自生自滅」。若是繳付8萬令吉贖金，則會在釋放後被安排以偷渡方式，送回大馬。

阿和則表示，本身在飲食業打工，但因行動管制令失去工作，而在尋找工作時，就有相識2年的朋友介紹其工作，到泰國湄索從事網絡賭博工作。「這位友人並非網上認識，而是現實中見面認識朋友。而起初該朋友告訴我，他也在該地方工作；後來才發現，原來他完全沒有去到。」

他說，他也是去到吉蘭丹，再從吉蘭丹偷渡進入泰國，然後再偷渡進入緬甸。他同樣也是在KK園區內從事電話詐騙工作，並在該處與阿康認識。「在這期間，幾乎天天都被體罰，然而我從未被暴打。」

「同樣今年初，我被告知遭公司解僱，然而公司並沒有給予理由。事實上，我也一心想趕快離開該處，因此也沒有多問。」他說，然而其被告知，即使被解僱，仍然需要繳付贖金才可以離開，否則會被轉賣給另外一個集團。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：即使被詐騙集團解僱 沒付贖金“豬仔”會被轉賣】