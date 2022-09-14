英女王逝世當晚　傳哈里王子被禁和家人同枱吃飯　原來又關梅根事

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）8日與世長辭，她生前頗為疼愛的哈里王子（Prince Harry，又譯哈利王子）雖然人就在歐洲，卻未能見到嫲嫲最後一面。不僅如此，英國媒體更揭露，哈里當晚被禁止和父親英王查理斯三世（King Charles III，又譯查理三世）、哥哥威廉（Prince William）同桌吃飯，最後他被安排與其他王室成員共進晚餐。有消息稱，這是因為王室認為哈里可能將談話內容洩漏給梅根，甚至公諸於世。



根據英國《太陽報》報道，白金漢宮在當地時間8日晚間6時30分宣布英女王逝世時，哈里王子的班機還沒落地，直到晚間7時52分他才獨自抵達巴爾莫勒爾堡，來不及見祖母最後一面。

消息人士稱，英女王去世後幾小時，哈里就被告知他當晚無法和父親查理斯、母親卡米拉（Camilla）與哥哥威廉同桌吃飯，反而被安排與安德魯王子、安妮長公主、愛德華王子夫婦等其他王室成員一起吃晚餐，原因是英國王室認為哈里「不可信」，擔心他可能在即將出版的新書中洩漏更多秘辛：「他們怎麼知道他不會寫出來？」

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消息人士說，英女王逝世當晚有很多事情要談，王室認為，最好還是把時間留給新國王、王后和下一個王位的繼承人：「即使哈里沒有時間親自更新書中內容，他也可以告訴梅根，這樣就有可能被洩漏出去。」

報道補充，2021年女王丈夫菲臘親王的葬禮儀式上，哈里與威廉並未並肩同行，中間還夾着表兄菲利浦斯（Peter Phillips，安妮公主之子），當時外界盛傳這顯示兄弟倆的嫌隙非常大。不過，在女王過世後，威廉王子邀請哈里與梅根一同前往溫莎堡外觀看公眾悼念女王的鮮花，這兩對夫妻罕見「四人同框」被視為關係破冰的契機。

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