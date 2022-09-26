尹錫悅「愛妻號」人設露破綻？　一把雨傘看出文在寅比他更懂愛妻

韓國總統尹錫悅向來以寵愛夫人金建希的形象聞名。



然而，韓國JTBC一檔政論節目公布一段影片顯示，尹錫悅偕夫人金建希海外出訪，準備登機前往下個行程時機場下起小雨，尹錫悅接過雨傘牽着金建希的手登機。但鏡頭拉遠一看，雨傘幾乎只有遮蔽尹錫悅本人，而金建希根本在淋雨。這段影片也在網絡上瘋傳，韓國網友紛紛推文狂酸「這是不愛了吧」。

尹錫悅此舉究竟是不細心，還是真的不再愛妻子的潛意識動作呢？（按圖了解）

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JTBC的政論節目9月23日討論尹錫悅海外出訪等議題。影片顯示，尹錫悅美東時間22日結束聯合國大會相關行程後，準備登機飛往加拿大。當時機場下起小雨，尹錫悅接過雨傘並牽起金建希的手登機，但鏡頭拉遠拍到的畫面顯示，尹錫悅手上的傘只有遮蔽自己的身體，而金建希在淋雨。

韓國網友在Twitter瘋傳這段影片，還製作哏圖狂酸尹錫悅。一名網友將前總統文在寅海外出訪時為夫人金正淑撐傘的照片，與尹錫悅撐傘的照片對照，稱一邊是還愛着，另一邊是不愛了。

另一名網友找出前總統朴槿惠只為自己撐傘，無視旁人淋雨的照片與尹錫悅對照，稱尹錫悅與朴槿惠的共通點是雨天只幫自己撐傘，但朴槿惠勝過尹錫悅的地方是旁邊那位至少不是家人。

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