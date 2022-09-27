安倍國葬與歷代日揆之不同：岸田給出辦國葬四大理由
日十女本政府今日東京時間下午2時，為7月遇刺身亡的首相安倍晉三舉行國葬。這是日本自1967年、前首相吉田茂以來，二戰後第二次舉行國葬儀式。由於國葬是極高榮譽，在統一教爭議之下，社會不乏反對聲音。而早於7月已拍板為安倍舉行國葬的現任首相岸田文雄，便為舉行國葬提供了四大依據。
安倍於7月8日在內良進行街頭演說期間遇刺身亡，14日，岸田文雄便表示將為安倍舉國葬，在未經國會審議情況之下，22日在內閣會議上通過國葬決定。岸田提出的四大依據是：
一．安倍首相任期總計8年零8個月，為日本憲政史上最長。
二．在2011年東日本大地震的復興、日本經濟復甦、以日美關係為軸心的戰略性外交方面作出貢獻
三．國際社會紛表哀悼
四．在作為民主主義根基的選舉期間遭到槍擊
國葬是指由日本政府主辦、全部使用國家經費進行的葬禮。二戰前，日本有國葬令為法律依據，除了天皇、皇太子等皇室成員，「對國家有特殊功勞者」也可成為國葬對象。除伊藤博文、山縣有朋等前首相，東鄉平八郎及山本五十六等將軍都獲得過國葬待遇。
二戰後，日本憲法廢除了國葬令，須由現任內閣按照有功者生前功績，作出判斷。吉田茂的國葬由時任首相佐藤榮作決定，雖然社會仍有反對聲音，但得到在野黨同意。但到了佐藤榮作（即安倍晉三的叔公）的葬禮，由於在野黨反對，最終以「國民葬」的形式進行，也即是由日本政府、自民黨及國民自願者分擔葬禮費用。
過去30餘年的首相葬禮，由政府及自民黨平分費用的「內閣和自民黨聯合葬禮」成為主流，由1980年去世的大平正芳、1987年的岸信介（即安倍晉三的外公）到2020年的中曾根康弘等多名已故首相都是採用這種形式。
安倍晉三國葬花費有多龐大？
日本政府最新估算國葬須花費16.5億日圓（約9,000萬港元），比最初公布的金額超出六倍以上。
安倍國葬有多少外賓出席？
日本外務省上周宣布，有116個國家或地區和國際組織表示派人弔唁，101個將派駐日本大使和國際組織駐日代表參與，總數估計多達700人。