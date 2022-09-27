安倍國葬與歷代日揆之不同：岸田給出辦國葬四大理由

日十女本政府今日東京時間下午2時，為7月遇刺身亡的首相安倍晉三舉行國葬。這是日本自1967年、前首相吉田茂以來，二戰後第二次舉行國葬儀式。由於國葬是極高榮譽，在統一教爭議之下，社會不乏反對聲音。而早於7月已拍板為安倍舉行國葬的現任首相岸田文雄，便為舉行國葬提供了四大依據。

持續更新：安倍國葬儀式 在日本武道館展開

安倍於7月8日在內良進行街頭演說期間遇刺身亡，14日，岸田文雄便表示將為安倍舉國葬，在未經國會審議情況之下，22日在內閣會議上通過國葬決定。岸田提出的四大依據是：

一．安倍首相任期總計8年零8個月，為日本憲政史上最長。

二．在2011年東日本大地震的復興、日本經濟復甦、以日美關係為軸心的戰略性外交方面作出貢獻

三．國際社會紛表哀悼

四．在作為民主主義根基的選舉期間遭到槍擊



日本首相岸田文雄在日本武道館外迎接手捧安倍晉三骨灰的安倍昭惠。（AP）

國葬是指由日本政府主辦、全部使用國家經費進行的葬禮。二戰前，日本有國葬令為法律依據，除了天皇、皇太子等皇室成員，「對國家有特殊功勞者」也可成為國葬對象。除伊藤博文、山縣有朋等前首相，東鄉平八郎及山本五十六等將軍都獲得過國葬待遇。

二戰後，日本憲法廢除了國葬令，須由現任內閣按照有功者生前功績，作出判斷。吉田茂的國葬由時任首相佐藤榮作決定，雖然社會仍有反對聲音，但得到在野黨同意。但到了佐藤榮作（即安倍晉三的叔公）的葬禮，由於在野黨反對，最終以「國民葬」的形式進行，也即是由日本政府、自民黨及國民自願者分擔葬禮費用。

過去30餘年的首相葬禮，由政府及自民黨平分費用的「內閣和自民黨聯合葬禮」成為主流，由1980年去世的大平正芳、1987年的岸信介（即安倍晉三的外公）到2020年的中曾根康弘等多名已故首相都是採用這種形式。