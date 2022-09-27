安倍晉三國葬開始　安倍昭惠手捧丈夫骨灰進入會場｜持續更新

日本前首相安倍晉三的國葬9月27日下午2時（香港時間下午1時）在東京的「日本武道館」進行，會場附近的九段坂公園已於上午開放公眾獻花。



1327：日本首相岸田文雄開始發言。據共同社指，首相、眾參兩院議長、最高法院長官、作為友人代表的前首相菅義偉會依次致悼詞。

1317：國葬已正式開始舉行。場內播放安倍晉三生前片段，包括他彈奏鋼琴、在國會發言、在里約奧運閉幕禮登場扮Mario的影片。

1310：秋篠宮文仁親王一家亦抵達會場。

1308：安倍胞弟岸信夫坐着輪椅，抵達會場。

1305：安倍妻子安倍昭惠手捧安倍骨灰進入會場，行在她前面的是首相岸田文雄。

1300：安倍的骨灰已經進入會場門口，國葬準備開始。

圖為2022年9月27日，安倍晉三的妻子手捧安倍骨灰，抵達會場。

公園設置了兩個供公眾使用的獻花台，由於到場排隊的民眾太多，當局要提早半小時開放九段坂公園，讓民眾在日本武道館會場外獻花。

東京都中心地區也展開大規模的交通管制，警視廳嚴加戒備，動員多達2萬名警察維持治安。

國葬將在骨灰盒抵達後，於下午2時多開始。根據朝日新聞，載着安倍骨灰的車子從安倍的家出發時，將有約20名自衛隊儀隊隊員在安倍家門前進行儀仗表達弔意。載着安倍骨灰的車子抵武道館時，自衛隊員也將鳴炮19響敬弔。

國葬首先會默哀，然後播放安倍生前影像，再由首相、眾參兩院議長、最高法院長官、作為友人代表的前首相菅義偉依次致悼詞。

日本政府原本設想約6,000人出席國葬儀式，但現在估計約4,300人出席，包括約700名外國政要，以及日本自衛隊1,390名成員。