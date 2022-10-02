諾貝爾獎10月3日起陸續揭盅

2022年諾貝爾奬10月3日至10日之間陸續公布得獎者名單。諾貝爾生理學或醫學獎的得主明日出爐，諾貝爾文學獎6日公布結果，諾貝爾和平獎則在7日公布，最後公布得獎者的是諾貝爾經濟學獎。



2022年諾貝爾獎的獎金為1000萬瑞典克朗 （約708萬港元）。

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以下各獎項結果公布的時間表



生理學或醫學獎 – 香港時間10月3日下午5時30分



物理學獎 – 香港時間10月4日下午5時45分



化學獎 – 香港時間10月5日下午5時45分



文學獎 – 香港時間10月6日晚上7時



和平獎 – 香港時間10月7日下午5時



經濟學獎 – 香港時間10月10日下午5時45分



諾貝爾獎由發明家諾貝爾（Alfred Nobel）創辦，1901年開始頒發。1866年，諾貝爾因為發明炸藥致富。1895年，他訂立遺囑，名下當時價值3,150萬瑞典克朗、相當於如今約22億瑞典克朗的遺產，大部份用來設立基金，透過投資作為諾貝爾獎的獎金。

諾貝爾經濟學獎本非屬於阿爾弗雷德．諾貝爾遺囑中提到的5大領域獎項，而是瑞典中央銀行1968年為紀念他而增設，1969年首次頒發。這個獎項的理念是為表揚經濟學領域傑出研究者。它是公認的經濟學最高獎項，地位與另外5個諾貝爾獎相同。

諾貝爾基金會決定邀請2022年諾貝爾獎獲得者與2020年、2021年的獲獎者一起參加12月在瑞典斯德哥爾摩舉行的諾貝爾獎頒獎週活動。頒獎典禮計劃在斯德哥爾摩音樂廳舉行，斯德哥爾摩市政廳將舉行宴會。