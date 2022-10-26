YouTube宣布大改版增多項新功能　終可隨時用兩指縮小放大畫面

使用YouTube看影片、聽音樂是許多人的休閒日常，該平台25日宣布將進行大改版。



其中「雙指縮放」可在手機上縮放影片畫面並維持放大，和「精準跳轉」可透過縮圖精準跳到想看的段落兩項功能，最受注目。

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Google旗下影音平台YouTube在創立滿17周年之際，在官方網站上宣布，將推出全新介面與多項新功能，藉以優化、改善用戶的體驗，包含雙指縮放、精準跳轉、微光效果、夜間模式、版面更新、播放清單等。

對此，YouTube使用者體驗總經理科奇利點出，YouTube收集了全球數千名觀眾的意見，發現多數使用者希望有更簡潔、生動活潑的設計，還要能充分展現YouTube的特色，未來平台將逐步更新。

他進一步補充，色彩一直是YouTube在開發階段中重視的關鍵，在各種嘗試後，微光效果就此誕生，採用動態色彩取樣技術，讓應用程式的背景顏色能配合影片調整，產生細膩微妙的視覺效果。

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另外，在這次的改版中，尤以「雙指縮放」讓用戶可在影片播放的同時局部放大螢幕、最高可支援放大8倍，以及「精準跳轉」能更省時地按縮圖找到對的段落、隨時回放或跳轉的功能，最受消費者期待。

而現有的「夜間模式」也將變得比以往更黑，創造類似在電影院的觀影體驗；影片描述會改成按鈕，減少視覺干擾；播放清單則會有色調、風格更一致的預覽圖，並增加影片的詳細介紹，方便用戶點選符合需求的影片。

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