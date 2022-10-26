YouTube宣布大改版增多項新功能 終可隨時用兩指縮小放大畫面
撰文：中天新聞網
出版：更新：
使用YouTube看影片、聽音樂是許多人的休閒日常，該平台25日宣布將進行大改版。
其中「雙指縮放」可在手機上縮放影片畫面並維持放大，和「精準跳轉」可透過縮圖精準跳到想看的段落兩項功能，最受注目。
點擊放大瀏覽部分YouTube新功能：
+7
YouTuber收入揭秘！為1條片耗時15個鐘 15萬訂閱數1年只賺呢個數YouTuber赴柬埔寨賣命救出40人反遭台政府批評 怒稱：以後不救了朝鮮11歲女YouTuber流利英語震撼網民 被指家世顯赫「後台過硬」
Google旗下影音平台YouTube在創立滿17周年之際，在官方網站上宣布，將推出全新介面與多項新功能，藉以優化、改善用戶的體驗，包含雙指縮放、精準跳轉、微光效果、夜間模式、版面更新、播放清單等。
對此，YouTube使用者體驗總經理科奇利點出，YouTube收集了全球數千名觀眾的意見，發現多數使用者希望有更簡潔、生動活潑的設計，還要能充分展現YouTube的特色，未來平台將逐步更新。
他進一步補充，色彩一直是YouTube在開發階段中重視的關鍵，在各種嘗試後，微光效果就此誕生，採用動態色彩取樣技術，讓應用程式的背景顏色能配合影片調整，產生細膩微妙的視覺效果。
【延伸閱讀】2022年YouTube搜索量TOP 8韓國女IDOL BLACKPINK全上榜太妍排第3（點擊放大瀏覽）：
+23
另外，在這次的改版中，尤以「雙指縮放」讓用戶可在影片播放的同時局部放大螢幕、最高可支援放大8倍，以及「精準跳轉」能更省時地按縮圖找到對的段落、隨時回放或跳轉的功能，最受消費者期待。
而現有的「夜間模式」也將變得比以往更黑，創造類似在電影院的觀影體驗；影片描述會改成按鈕，減少視覺干擾；播放清單則會有色調、風格更一致的預覽圖，並增加影片的詳細介紹，方便用戶點選符合需求的影片。
空靈系YouTuber神似廣末涼子爆紅 有烏拉圭血統一開口震驚網友Lofi Girl｜超人氣YouTuber直播2萬小時影片不見了 粉絲震怒大罵鋼琴女網紅Pan Piano低胸cosplay太「刺激」？YouTube頻道再出事美8歲女童YouTube介紹槍械爆紅 示範用火焰噴射器 網民反應兩極內地YouTuber李子柒3年破千萬訂閱 賺過億破健力士紀錄關鍵靠？日本馬雲學人做YouTuber意外變諧星 唔識用ATM 存款驚見11個零10個減肥成功YouTuber驚人前後對比 為食肥妹喪甩數十公斤超勵志
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】