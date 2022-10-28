機頭「穿大窿」乘客恐慌！飛機遇亂流嚴重損毀　倖安全降落

智利南美航空（LATAM Airlines）一架空巴A320客機，日前從首都聖地牙哥起飛後，飛往鄰國巴拉圭首都亞松森（Asunción）。



綜合外媒報導，這架客機在飛行途中遭遇亂流與劇烈變化的天候狀況，造成機鼻等多處嚴重受損，為了乘客安全著想、被迫緊急迫降巴拉圭其他城市。

而從事後上傳的機艙影片，可看見當時狀況有多麼緊張且不安，甚至讓機上一名母親陷入恐慌，向身旁女兒表達愛意和道別（點擊放大瀏覽）：

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許多航空網站事後也上傳該架客機的照片，平安迫降在西爾維奧佩蒂羅西（Silvio Pettirossi）機場的A320客機，其機鼻和引擎嚴重毀損、機長室擋風玻璃破裂，無法想像客機當時究竟遭遇了什麼狀況。

社群平台上甚至傳出，該架南美航空客機由於受損太嚴重，飛行途中一度出現兩具引擎雙雙熄火的狀況，只依靠衝壓空氣渦輪（Ram Air Turbine）勉強支撐飛行。

對於這個網路傳聞，不少外媒嘗試與航空公司聯繫，希望取得官方回覆，但南美航空至今並未對此做出任何解釋或說明。

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雖然航空公司事後表示，所有乘客與機組員都平安無事，但這場驚魂飛行，卻給機上48名乘客留下極為深刻的記憶。

這架A320-200型客機是2012年編入南美航空機隊，預計在2024年退役，累計有2萬7500飛行小時，過去經常執行亞拉森到巴西聖保羅的航線。

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