機頭「穿大窿」乘客恐慌！飛機遇亂流嚴重損毀 倖安全降落
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
智利南美航空（LATAM Airlines）一架空巴A320客機，日前從首都聖地牙哥起飛後，飛往鄰國巴拉圭首都亞松森（Asunción）。
綜合外媒報導，這架客機在飛行途中遭遇亂流與劇烈變化的天候狀況，造成機鼻等多處嚴重受損，為了乘客安全著想、被迫緊急迫降巴拉圭其他城市。
而從事後上傳的機艙影片，可看見當時狀況有多麼緊張且不安，甚至讓機上一名母親陷入恐慌，向身旁女兒表達愛意和道別（點擊放大瀏覽）：
+15
美國聯合航空客機狂冒火光情況驚心 機體部份碎片落下影片瘋傳0+3｜日本自由行機票貴如天價？空姐教如何增免費upgrade頭等機會HK Express等廉航增日本韓國航班機票將減價？ Expedia這樣預測
許多航空網站事後也上傳該架客機的照片，平安迫降在西爾維奧佩蒂羅西（Silvio Pettirossi）機場的A320客機，其機鼻和引擎嚴重毀損、機長室擋風玻璃破裂，無法想像客機當時究竟遭遇了什麼狀況。
社群平台上甚至傳出，該架南美航空客機由於受損太嚴重，飛行途中一度出現兩具引擎雙雙熄火的狀況，只依靠衝壓空氣渦輪（Ram Air Turbine）勉強支撐飛行。
對於這個網路傳聞，不少外媒嘗試與航空公司聯繫，希望取得官方回覆，但南美航空至今並未對此做出任何解釋或說明。
【延伸閱讀】女生落飛機驚見行李箱破爛如「被暴龍咬過」 竟係呢個原因造成（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+13
雖然航空公司事後表示，所有乘客與機組員都平安無事，但這場驚魂飛行，卻給機上48名乘客留下極為深刻的記憶。
這架A320-200型客機是2012年編入南美航空機隊，預計在2024年退役，累計有2萬7500飛行小時，過去經常執行亞拉森到巴西聖保羅的航線。
以色列青年在航班起飛前竟用AirDrop分享空難照 導致飛機要掉頭災難資訊平台揭飛機墜機真相：乘客隨時不知情 身體被撕碎未算慘有片｜小型飛機故障急速下墮 為了保命「在這裏」迫降奇蹟無事如果飛機上有乘客死亡又沒有其他空位怎處理？抖音空姐爆真相老公搭飛機狂去廁所 人妻跟蹤驚見呢一幕 秒變MMA打到小三流產美國兩機師玩命挑戰「空中互換飛機」 惜其中一人失敗令飛機墜毀機長分享搭飛機攻略 原來氣流強弱與時間有關 怕熱最好坐這個位
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】