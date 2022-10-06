韓國釜山建全球首座「漂浮城市」　大量概念圖曝光如科幻電影場景

今年夏天不少地區都出現前所未見的水患，造成的經濟損失可能會突破紀錄。新創業者認為與其跟惡劣的天候狀況以及海平面上升搏鬥，不如想辦法適應這樣的改變。因此與聯合國人居署合作，提出漂浮城計劃，準備在韓國釜山港打造全世界第一座在海上漂浮的城市。



放眼望去一片汪洋，不論是颱風或是颶風過境，都帶來一片狼藉。

今年夏天不少地區都出現千年來罕見的暴雨，就連加拿大都感受到風災來襲的恐懼。

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聯合國人居署執行主任謝里芙指出「去年因為水患造成全球經濟損失超過820億美元」，浮力建設項目執行長英格里則表示「現在的氣候情況早已不再按照以往的規律」。面對極端氣候，還有海平面上升的困境，新創業者也忙著尋找解決方案。

BIG建築師事務所創辦人殷格爾指：「所以漂浮城市的概念是要看能否實際打造一個功能完整可以生活的都會居住地，是由綠能發電，利用現有資源像風力或水維持永續而且可以供應所有人的飲食，可以理想又愉快的享受未來生活。」

科技公司OCEANIX和丹麥的建築事務所合作，攜手聯合國人居署，要挑戰聯合國提出、在2050年打造讓百億人居住的理想環境，準備在韓國釜山建造號稱全世界第一個漂浮城市。OCEANIX執行長霍夫曼說：「漂浮城市會是很多個島嶼組成一個島嶼佔地1.6公頃，大概4英畝，可以容納三千人。」

大量概念圖曝光 除居住外也計劃打造成觀光景點（點擊放大瀏覽）：

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建築師在釜山港外，打造包括休閒 居住以及研究不同用途的漂浮平台，可以隨著海水上升下降，也能抵擋風災來襲。霍夫曼解釋：「我們提出的解方有三個特點，我們可以適應海水上升不是利用可伸縮的海底纜線，就是透過繫船樁讓平台可以跟著海平面上下浮動，由於這是超大的平台，每個單獨的平台，你必須知道這有多大，這像個足球場大，因為結構慣性維持的穩定性，可以協助我們抵抗百年一遇的風災。」

業者號稱不只是港口，面積廣大的湖泊或是河流，未來也能成為漂浮城市的建設地點。整個漂浮城包括能源還有糧食都是自給自足，但也因此要搬到漂浮城居住，生活習慣還得做出調整。殷格爾表示：「你得是吃海鮮或是素食者，因為畜牧需要很大的空間，所以可能得做出一些選擇才能在漂浮城市生活。」

而且一個漂浮平台造價高達1.5到2億美元，還需要政府法規在背後大力支持，但業者強調，漂浮城市因為可以發展商業用途，建設成為旅館或觀光景點，還有不少潛在經濟價值，因此認為有望成為未來的建設趨勢。霍夫曼指：「漂浮平台不只是可以建房，還能成為漂浮版的風力，太陽能發電廠，甚至是淨水廠或是資料儲存中心。」

但在漂浮城市如雨後春筍陸續出現之前，還是得解決淹水問題帶來的傷害。就有業者提出房屋改造方案，沒有地下室單純的獨棟建築，只要改變底層的結構，就可以成為遇到大水來襲，能自動漂浮的房屋。浮力建設項目執行長英格里說：「我稱之為水陸兩用屋因為通常他們都住在陸地上，當洪水來襲時他們就能成為水中生物。」

相對於直接打造漂浮城，水陸兩用的房屋成本其實並不高，屋主自己打造預估每平方英尺只需要10到15美元，如果請專業建築公司幫忙頂多要價20到30美元。但專家強調，這種改造方式對房屋的限制比較多，其實並不是長期性的解決方案。但新創公司試圖打破以往跟大自然對抗的建築模式，為人類居住增加更多可能性，讓未來城市也多了一種不同的思考方向。

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