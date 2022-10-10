烏克蘭局勢｜美媒曝俄軍前線實況：二戰裝備上陣　豬圈作軍營

俄羅斯在烏戰事不利，除了運用的裝備，很多都是二戰時的武器外，不管是吃或住，環境都不夠好。有烏克蘭人表示，俄軍駐紮的營區，就在豬圈裏，而且軍糧和軍服，甚至和排泄物混在一起。就連號稱「普京私軍」的「瓦格納集團」（Wagner Group，亦被指是俄羅斯準軍事組織），日子也沒比較好過，有人表示他們根本沒防彈衣，就被送上前線。



（編按：這段報道中的影片部份來自烏克蘭軍方以及美媒在烏克蘭前線獲得的影片，報道內容是美媒對瓦格納集團現役及前任官兵的獨家訪問。受訪的瓦格納前指揮官，現已在歐洲求庇。）

影片中烏克蘭兩輛坦克和五輛裝甲車，還有不少西方軍援的武器。有俄軍士兵指：「烏軍坦克上的步兵和後方步兵，開始用槍迫擊砲和小型武器，朝我們開火戰鬥持續約兩小時。」

烏軍收復村莊後驚覺俄兵一直住在豬欄 食物衣服與排泄物混在一起（點圖了解更多）：

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烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）指：「俄軍士兵們你們被騙了遭背叛了，俄羅斯政府說這只是去烏克蘭散步，但卻是把你送進陷阱裏，而你為某人的妄想和錯誤目標賠上鮮血。」原來烏克蘭軍隊進駐收復的村落時，發現俄軍之前一直住在豬圈裏，軍糧和軍服甚至全和排泄物混在一起，號稱普京私軍的瓦格納傭兵團日子也不好過，質問俄羅斯為什麼沒給防護裝備，就將大家送上前線。

儘管普京下令曾是敘利亞戰爭功臣的蘇羅維基接管前線指揮任務，這位前俄國空軍司令可能加大對烏克蘭空襲的力道，只是得用二戰武器打仗的俄軍，不止裝備不如人，就連動員令徵召的新兵都來不及訓練，想挽回戰場頹勢恐怕難上加難。

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