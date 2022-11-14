手臂長出鼻子？法國罹癌女失去鼻子後靠3D打印重建　還能用來呼吸

手臂直接長出鼻子！法國一名50歲女子罹患鼻竇癌，因治療失去部分鼻子。



怎料，迎來了醫學奇蹟，透過3D打印技術，手臂長出了鼻子，成功轉移重建（點擊放大瀏覽）：

根據《巴黎人報》報導，該名女子Carine於2013年罹患鼻竇癌，因接受放射治療和化療，失去大部分鼻子和上顎前部，形成顏面損傷，雖然有嘗試重建鼻子，但屢次都失敗。

圖盧茲的大學醫院（CHU）與醫材公司Cerhum合作，透過3D打印技術，重新建造一個鼻子雛形，並植入手臂中，以便細胞和血管可以生長到其中，沒想到2個月後真的長出了一個「肉鼻」。

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醫生再將手臂的「肉鼻」移植到該病患臉上，並將血管重建並連接，手術相當成功。

經過10天的住院觀察，以及3週的抗生素治療，術後恢復良好，如今已能用這個鼻子呼吸了。

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