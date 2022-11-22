今屆世界盃足球球膽由中國製造　球速為「史上最快」內藏這黑科技

足球看的就是進球時刻的激情，球給力球速夠快才刺激！2022年11月21日卡塔爾世界盃揭幕戰正式打響，據報道，本屆世界盃的比賽用球——「旅程」是歷屆世界盃中飛行速度最快的足球，是由中國最大的球膽供應商——三力偉業（天津）體育用品有限公司提供。



三力偉業（天津）體育用品有限公司總經理梁曉軍表示，「如今，足球運動員越來越高超的球技、觀眾不斷提升的觀賞水平，對足球比賽用球提出了更高的要求。」

今屆世界盃比賽用的足球內膽由中國製造，更藏這黑科技。

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「旅程」表面由20個SPEEDSHELL模塊組成，加上三角形狀和彎折設計，降低了足球在空中運行的風阻係數。同時，為了進一步降低球的運動阻力，「旅程」的SPEEDSHELL模塊是通過熱黏合拼接技術貼合在一起的，這也代表它是第一款完全使用水性塗料和水基膠的世界盃用球。

並且，球的球面表皮與內膽之間的彈性體材料也進行了升級，通過表面內嵌式的設計細節，使其增加彈性的同時，運動速度更快。

與此同時，「旅程」還用上了「黑科技」。

球內植入一枚中央晶片和運動傳感器，其能夠以500次/秒的速度記錄足球運動相關數據，並將它們發送給視頻助理裁判（VAR），以幫助主裁判作出更合理的決定。

這不是世界盃第一次運用「黑科技」，早在2018年俄羅斯世界盃成功使用視頻助理裁判（VAR）技術後，此次世界盃還運用了「半自動越位識別」系統，這也是世界盃首次運用。據報道，這一技術除了利用球內的運動傳感器外，還在球場屋頂下方安裝12個專用攝像頭，追蹤場上的足球和每一名球員身上的29個點位，每秒可記錄50次，從而精準算出他們在場地內的準確位置。

目前，這項技術可以更快做出更嚴格的越位判定，並且在賽場和電視轉播中為球迷播放越位判定的3D動畫。

當然，追世界盃用大屏電視更愜意，海信作為此次贊助商推出了世界盃官方指定100+寸巨屏Vidda Z100 IMAX電視，在四年一度的球迷狂歡節為大家帶來超越以往的巨屏看球體驗，有需要的朋友可以關注一波。

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