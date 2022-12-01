世界盃｜盤點球場外球星衣着　老將不輸C朗美斯

四年一度的世界盃如火如荼地進行着，有多少人每天無心工作、只想回家看球？除了扣人心絃的賽事比分，顏正條順堪比男模的足球運動員，歷來也是世界盃的一大看點。



雖然以往呼聲頗高的意大利男模隊今年沒來，顏值黨少了一大樂趣，但看了其它隊伍的圖，已經讓人感覺荷爾蒙含量超標了。尤其是球員們在場外的常服穿搭，從正式到休閒，西裝、工裝、運動服應有盡有，讓人大飽眼福。

足球不一定每個人都愛，看看帥哥也不錯。

C朗西裝矚目 尼馬時尚度拉滿

每一屆世界盃，大家最期待的就是球隊出征的亮相造型。每支隊伍都很養眼，彷彿誤入走秀現場。相比往屆，今年整體上給人的感覺是正裝愈來愈少了。即便是制服，很多隊伍也選擇了更休閒的設計。

點擊放大瀏覽各國球員的穿着：

+ 13

最出人意料的當屬英格蘭隊，作為領帶要打得一絲不苟的西裝大國，今年居然穿了一套運動服抵達機場。其實一直贊助他們的Marks & Spencer瑪莎百貨，今年依舊為英格蘭隊提供了正式服裝，也拍過一張集體照。但不知道為什麼，球員們沒穿來這個場合。而且瑪莎百貨的那套衣服也走了休閒路線，外套是海軍藍的夾克，只要670塊（人民幣）就能擁有同款。內搭白色圓領T恤或拉鍊POLO，正式中又不失青春活力。

相比之下，葡萄牙隊就比較傳統。白襯衫、正裝皮鞋，雖説中規中矩，但穿的人身材好，還是很吸睛的。全套來自葡萄牙本土品牌Sacoor Brothers，也是球隊的老朋友了。拉着LV登機箱的C朗（Cristiano Ronaldo）相當矚目，把粉絲激動壞了。德國向來審美在線，一身藏青色，搭配休閒感十足的小白鞋，大方不俗。冷冷的色調，很符合德系帥哥給人的感覺。不過他們穿的並非傳統西裝，而是夾克，被很多人吐槽像快遞小哥。其實，如果既想保證長途旅行的舒適，又想有正式感，德國的穿搭還是值得借鑑的。

【相關圖輯】卡塔爾世界盃｜韓女記者直播鏡頭前遭陌生男包圍摟肩 球迷斥無禮（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

法國隊選擇了藍色運動服。帽衫一上身，有種rapper出街的錯覺。隊伍裏不少球員背的包都來自Goyard，與LV分庭抗禮了。有意思的是，法國隊之前給球員們拍了一支宣傳片，每個人都穿了私服亮相。衞衣、皮夾克、牛仔褲……看來是要將街頭感進行到底。同樣是運動服，阿根廷隊穿得更有少年感，簡單隨意。美斯（Lionel Messi）帥得一如既往。比利時從頭到腳的一身白色也清清爽爽，走陽光運動大男孩路線。

威爾斯隊的服裝也由瑪莎百貨贊助，工裝風的綠色夾克，搭配了白色圓領T恤和小白鞋，又是一身平衡了正式感和休閒感的穿搭。克羅地亞隊，藍西裝白襯衫，沒有繫領帶，顯得更鬆弛。巴西隊在一水的深色服裝中選擇了灰藍色西裝，令人眼前一亮。球員們的立領襯衫和灰藍絲巾實在頗具巧思，是特別又高級的一套穿搭了！尼馬（Neymar）更是配上了墨鏡、大金鍊子、大金錶和LV旅行包，時尚度拉滿。韓國隊可能是本屆最會拍照的，柔光一打，彷彿在拍偶像劇。西裝來自本土品牌Cambridge Members。

【相關圖輯】卡塔爾世界盃球迷村「早餐盒」照片瘋傳 一晚1800港元吃這些（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

碧咸不輸卡塔爾王子 中田英壽、卡卡也來了

綠茵場上的新星風頭正盛，而已經掛靴退役的老將這次有不少來到現場看球，也是魅力不減當年。碧咸作為本屆世界盃的推廣大使，早早就抵達卡塔爾，每一次亮相都賺足了眼球。機場落地，碧咸受到了兩代卡塔爾王子的親自接機。這麼隆重的接待規格，他的打扮卻沒有用力過猛，而是休閒又紳士。棕色西裝外套，搭配米白色圓領T恤和同色長褲，腳上是棕色麂皮帆船鞋，標準的old money風穿搭。現場視頻雖然糊到包漿，但還是能感覺到西裝的質感很好。修身的剪裁，盡顯碧咸的好身材。而且在和小王子互動玩球時，衣服也不走形。

在出席觀看開幕式和揭幕戰時，碧咸穿得就正式多了，一身西裝搭配墨綠色領帶，高大挺拔，人羣中格外亮眼。而最出圈的是他在觀戰英格蘭VS伊朗比賽時的造型。劍領黑西裝，白襯衫，棕色領帶，精緻的袖釦，很有紳士範兒。即使站在貴氣的卡塔爾前王儲身邊，也絲毫不遜色。

點擊放大瀏覽碧咸、中田英壽等名宿參加卡塔爾世界盃的照片：

+ 5

同樣愈老愈帥的典範還有日本足球運動員中田英壽（左）和三浦知良（右）。前天晚上，德國VS日本的比賽看台上出現了兩人的身影。

中田英壽是當年看《足球小將》長大的上一代球星，前亞洲足球先生，天賦過人，2006年宣佈退役。如今45歲的他，身材依舊保持得很好，氣質裏多了一份温和。格紋襯衫、波點領帶，顯得隨意俏皮。三浦知良也曾獲得亞洲足球先生的稱號，55歲的他現在還在踢球，西裝筆挺的樣子，看上去比年輕時氣場更強大了。同樣是這場比賽中，巴西的前金球獎得主卡卡也現身看台，顏值依然在線，身旁是名帥卡比路（Fabio Capello）。

這些人到中年的球星們，不僅勾起一波回憶殺，也身體力行地告訴我們：對於西裝穿搭來説，身材管理真的很重要。看到這些熟悉的面孔精神抖擻出現在卡塔爾，更讓人期待後續的賽事了。