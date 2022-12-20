世界盃｜調查：三成受訪中學生睇波有焦慮　兩成指提升運動動機

四年一屆的世界盃賽事本周一（19日）凌晨完結，基督教香港信義會社會服務部今日（20日）公佈一項中學生調查，30.5%受訪者睇波過程中受焦慮影響；兩成有睇波的受訪者認同睇波有助於提升運動動機。



基督教香港信義會20日發布一項研究結果指，約三成人睇波時受焦慮影響。（基督教香港信義會提供）

調查在今年11月28日至12月6日期間進行，向8間中學中一至中六學生隨機發出2,748份問卷，最後收回1,702份。女火顯示，30.5%受訪者受焦慮影響，24%受訪者受抑鬱影響，10.2%受訪者有壓力。

調查還發現，受焦慮影響評分達「嚴重」至「非常嚴重」級別的受訪者中，「低運動量」的受訪者比例為48.6%。

建議家長不需過分擔心子女睇波上癮

另外，樣本中未見受訪者群體養成賭波習慣，71.7%表示會投注的受訪者為低觀看率，他們參與賭波的原因較多是娛樂消遣或支持愛隊而參與賭波，因此不用過度顧慮推動運動會觸發賭波問題。

機構建議，若家長發現子女有賭波不應過分擔心上癮，應關心子女娛樂消遣的多元性；當子女有觀看運動比賽時，家長可增加溝通提升親子關係，或鼓勵子女做運動提升精神健康。機構還建議，機構若情緒狀況不穩定，可找專業人士協助，或鼓勵運動。