美媒推薦亞洲18個旅遊景點 這些地方您去過嗎？
撰文：洪怡霖
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美媒12月22日發文介紹亞洲最被低估的18個地方，當中包括中國的樂山、騰衝，還有台灣的墾丁。
亞洲最被低估的18個地方
●怡保
●依善地區
●樂山
●斯卡都
●日光
●大叻
●達沃
●梅加拉亞邦
●烏敏島
●沙摩西島
●巴色
●孟加拉
●騰衝
●古群山群島
●蘭哈灣
●墾丁
●班迭奇馬
●賈夫納
根據美國有線新聞網絡（CNN），除樂山、騰衝和墾丁外，越南的大叻（Dalat）及蘭哈灣（Lan Ha Bay）、日本日光市、韓國古群山群島、馬來西亞怡保、泰國依善地區、巴基斯坦斯卡都（Skardu）、菲律賓達沃（Davao）、印度梅加拉亞邦（Meghalaya）、印尼沙摩西島（Samosir Island）、新加坡烏敏島（Pulau Ubin）、老撾巴色（Pakse）、孟加拉、柬埔寨班迭奇馬（Banteay Chhmar）、斯里蘭卡賈夫納（Jaffna）也值得遊客一探究竟。
這間傳媒的旅遊版22日刊文稱，亞洲涵蓋逾40國，經典有經典的理由，像香港和東京的都會活力、柬埔寨吳哥窟和泰姬陵（Taj Mahal）的建築之美，印尼峇里島（Bali Island）及普吉島（Phuket，又稱布吉島）的海灘，但對於那些有時間深入挖掘當地的遊客，他們還有某些不那麼擁擠但同樣值回票價的寶藏等待被發現。