美媒推薦亞洲18個旅遊景點　這些地方您去過嗎？

美媒12月22日發文介紹亞洲最被低估的18個地方，當中包括中國的樂山、騰衝，還有台灣的墾丁。



亞洲最被低估的18個地方

●怡保

●依善地區

●樂山

●斯卡都

●日光

●大叻

●達沃

●梅加拉亞邦

●烏敏島

●沙摩西島

●巴色

●孟加拉

●騰衝

●古群山群島

●蘭哈灣

●墾丁

●班迭奇馬

●賈夫納

根據美國有線新聞網絡（CNN），除樂山、騰衝和墾丁外，越南的大叻（Dalat）及蘭哈灣（Lan Ha Bay）、日本日光市、韓國古群山群島、馬來西亞怡保、泰國依善地區、巴基斯坦斯卡都（Skardu）、菲律賓達沃（Davao）、印度梅加拉亞邦（Meghalaya）、印尼沙摩西島（Samosir Island）、新加坡烏敏島（Pulau Ubin）、老撾巴色（Pakse）、孟加拉、柬埔寨班迭奇馬（Banteay Chhmar）、斯里蘭卡賈夫納（Jaffna）也值得遊客一探究竟。

這間傳媒的旅遊版22日刊文稱，亞洲涵蓋逾40國，經典有經典的理由，像香港和東京的都會活力、柬埔寨吳哥窟和泰姬陵（Taj Mahal）的建築之美，印尼峇里島（Bali Island）及普吉島（Phuket，又稱布吉島）的海灘，但對於那些有時間深入挖掘當地的遊客，他們還有某些不那麼擁擠但同樣值回票價的寶藏等待被發現。