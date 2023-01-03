議會MMA｜塞內加爾議員掌摑孕婦　女方擲凳報復反被推倒踩肚

塞內加爾議會日前在審預算時發生嚴重肢體衝突，2名在野黨男議員對1名懷孕女議員動粗，甚至抬腳飛踢、猛踹她的肚皮，導致女議員緊急送醫，甚至有可能失去腹中胎兒。這兩名男議員2日被判處6個月監禁，並要支付500萬非洲法郎（約63,374港元）的賠償金。



據《BBC》報道，塞內加爾的2名反對黨議員尼昂（Mamadou Niang）和桑布（Massata Samb）在去年12月1日召開的例行預算辯論中，對隸屬執政黨聯盟的懷孕女議員恩蒂亞耶（Amy Ndiaye）動手。

在網絡上風傳的影片中，可以看到桑布先走向恩蒂亞耶，對她摑巴掌，隨後整個議會陷入一片混亂……

懷孕女議員遭推倒狂踩肚皮暈倒送院 點擊放大瀏覽當時的誇張混戰情況：

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恩蒂亞耶則朝著對方扔了一把椅子作為報復，但接著她被推倒在地上，另一名穿著白衣的男議員尼昂則上前，對著懷有身孕的她猛踹肚子。

儘管其他議員試圖阻止衝突愈演愈烈，但整個議會已經陷入一片混戰，尤其自塞內加爾政府去年7月在選舉中失去多數席次以來，整個議會一直處於緊張的態勢，隨時一觸即發。被踹倒的恩蒂亞耶後來暈了過去，被抬上擔架緊急送去醫院救治。

恩蒂亞耶的律師告訴《法新社》，雖然她目前出院了，但仍然處在極為危險的狀態，很多人擔心她會失去孩子。

衝突發生後，桑布和尼昂的律師在法庭上仍辯稱2人沒有對恩蒂亞耶進行肢體攻擊，但最終仍被法官判刑6個月；而他們的律師表示仍將繼續上訴。

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