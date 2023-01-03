議會MMA｜塞內加爾議員掌摑孕婦 女方擲凳報復反被推倒踩肚
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
塞內加爾議會日前在審預算時發生嚴重肢體衝突，2名在野黨男議員對1名懷孕女議員動粗，甚至抬腳飛踢、猛踹她的肚皮，導致女議員緊急送醫，甚至有可能失去腹中胎兒。這兩名男議員2日被判處6個月監禁，並要支付500萬非洲法郎（約63,374港元）的賠償金。
據《BBC》報道，塞內加爾的2名反對黨議員尼昂（Mamadou Niang）和桑布（Massata Samb）在去年12月1日召開的例行預算辯論中，對隸屬執政黨聯盟的懷孕女議員恩蒂亞耶（Amy Ndiaye）動手。
在網絡上風傳的影片中，可以看到桑布先走向恩蒂亞耶，對她摑巴掌，隨後整個議會陷入一片混亂……
懷孕女議員遭推倒狂踩肚皮暈倒送院 點擊放大瀏覽當時的誇張混戰情況：
+13
恩蒂亞耶則朝著對方扔了一把椅子作為報復，但接著她被推倒在地上，另一名穿著白衣的男議員尼昂則上前，對著懷有身孕的她猛踹肚子。
儘管其他議員試圖阻止衝突愈演愈烈，但整個議會已經陷入一片混戰，尤其自塞內加爾政府去年7月在選舉中失去多數席次以來，整個議會一直處於緊張的態勢，隨時一觸即發。被踹倒的恩蒂亞耶後來暈了過去，被抬上擔架緊急送去醫院救治。
恩蒂亞耶的律師告訴《法新社》，雖然她目前出院了，但仍然處在極為危險的狀態，很多人擔心她會失去孩子。
衝突發生後，桑布和尼昂的律師在法庭上仍辯稱2人沒有對恩蒂亞耶進行肢體攻擊，但最終仍被法官判刑6個月；而他們的律師表示仍將繼續上訴。
老公搭飛機狂去廁所 人妻跟蹤驚見呢一幕 秒變MMA打到小三流產有片｜印度中學校長潛入女宿舍欲性侵 遭女學生拿棍圍毆打到求饒有片｜「政見相左」便要「拳腳相向」？巴西市長相約政敵MMA直播「綠魔女子怪盜團」紐約出沒 闖地鐵車廂狂毆乘客搶劫致人心惶惶劫匪大膽搶電話反遭痛打頭破血流求饒 原來遇上業餘MMA女格鬥家美國獄警執法暴力 叉頸＋壓牆狂毆 非裔男變成「人肉沙包」
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】