大陸最醜女偶像怒減18kg變辣妹　公開5招減肥秘技　你都做得到

【減肥】中國大陸女團「3unshine」出道時，被全網批評「黑醜胖」，更被評為「最醜女團」。成員Cindy最胖時達6字頭，宣傳服也都穿不下，靠著好幾年努力，終於狠甩18kg變身歐美系辣妹，凹凸有致的身材配上五官立體的高級臉，美到不行。



四階段擺脫「最醜女團」

Cindy回憶一路來的減肥史，共分為四個階段。2017、2018年初出道時，她毫無克制狂吃，最胖曾有60公斤。後來父母看不下去，沒收零食、天天控制，她瘦了4公斤，但仍沒有肥胖的自覺。後來她拍MV時裙子一度穿不下，看到肉都擠出來的畫面，終於連自己都無法忍受，於是努力瘦到51公斤。

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青春期最在意外貌，她就進入減肥第三階段「超認真瘦身期」，努力健身、控制飲食，追求完美身材。體重跟身材都穩定保持在範圍內，但因為克制太久，仗著自己真的瘦了就狂吃，再度默默發胖。最後，她開始普拉提的課程，體態跟身材的線條有很大的改變，最瘦的時候只有41.5公斤，想穿什麼衣服都可以。

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一、不要節食或過量

Cindy曾經有段時間超極端節食，沒想到日積月累爆發，導致身體健康受損，吃了近一年的中藥調理，才慢慢恢復正常。

她認為，吃太少、節食都不可取，飲食原則遵守「不要過量也不要極端」，平常也不喝碳酸飲料。最大的改變就是戒奶茶，在長期飲食控制的情況下，對火鍋和零食也比較沒有慾望，不吃也沒關係就免疫了。

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二、堅持一週運動2~3次

想要瘦身最重要的就是勇敢跨出運動的那一步，Cindy開始運動過一段時間後，就感覺整個人身體狀態都不同，更有精神、氣質，生病次數也大幅下降。她鼓勵大家「堅持出奇蹟」，找到適合自己的減肥方法，一個星期至少運動兩到三次，且每次都要有氧加無氧，就一定能看到成果。

三、「普拉提」改善體態

Cindy雖然透過健身重訓就瘦了很多，但直到在好友周潔瓊建議下，開始做普拉提，才達到心中最完美的體態。她在普拉提的訓練下，原本困擾許久的骨盆問題、駝背、高低肩，全都不見，站到鏡子前面都感覺優美許多，讓她大嘆「忍不住也要愛上自己」，大力推薦大家一定要試試。

「普拉提」可以訓練核心肌群及肌肉控制能力，讓肌肉變得緊實而不鬆垮，也能提升協調性和柔軟度。透過深層肌力訓練，糾正身體姿勢，讓體態更優美，還能改善腰酸背痛、恢復身體功能與預防運動傷害。藝人王心凌、孫藝珍、周子瑜等都是藉此打造出超狂螞蟻腰。

四、伸展才有完美線條

Cindy也提醒大家，想要擁有好看的線條，運動後的伸展絕對不可少！運動後透過伸展放鬆肌肉，可以增加肌肉的線條和彈性，還可以加快復原時間，記得運動前也要熱身喔。

五、不要被「體重」限制

從被群嘲的「最醜女團」，到人人稱羨的時尚身材，Cindy強調，不要一味以體重數字為衡量標準，體脂、健康、身材線條也很重要。只有眼光放遠、格局打開，找對運動方法，長久下來就可以收獲一個好看的身材。

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