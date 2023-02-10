日本地震先兆？沙灘「死白一片」全是沙甸魚　當地人恐慌

這是天有異相嗎？日本新潟縣8日發生一起詭異現象，有民眾目擊大量沙丁魚（又稱沙甸魚）被沖上岸，大量沙丁魚死在沙灘上，海岸線200公尺的範圍內可見到滿滿魚屍，讓當地居民感到相當害怕，憂心是不是壞事發生前的詭異預兆。



綜合日本媒體報道，位於日本新潟縣糸魚川市有民眾8日目擊沙灘有大量沙丁魚被沖上岸。

可以在200公尺範圍的沙灘上見到大量被沖上岸的沙丁魚（點擊放大瀏覽）：

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其中有50處的範圍最密集，沙丁魚屍已經堆成一座山看不見下面的沙灘，有部份民眾爽獲「沙丁魚自由」，撿拾沙丁魚帶回家吃。

這段驚人的畫面被當地居民拍下後上傳到Twitter上，引發不少網友憂心是不是壞事發生前的詭異預兆。

當地居民接受採訪表示，「自己在這裏住了80年，從來沒有見過這種情況。」「首次看見這樣的狀況，不免感到相當害怕」。

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新潟縣政府發言人對此回應，他們不清楚大量沙丁魚被沖上岸的可能原因，目前正在與新瀉市水族館瑪琳匹亞日本海（新潟市水族館マリンピア日本海）館方的海洋學家着手進行調查。

發言人呼籲當地居民盡量不要觸碰或拾取沙丁魚，不管活的還是死的都是。

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