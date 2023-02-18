有片︱美國24歲健美女選手遇襲　寧死不屈頑抗淫賊到最後

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

美國佛州一名女子在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但從監視器畫面可見到，這位自稱是健美運動員的女子不斷反擊。

她在事後告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。

寧死不屈頑抗到最後影片瘋傳（點擊放大瀏覽）：

+40
美國女健美運動員用大腿內側7.5秒夾爆3個西瓜　打破男性世界紀錄每天生吃牛睾丸牛腦　還自攜生肉上飛機吃　美國教練健身法惹爭議健身房恐怖意外　墨西哥女遭180kg啞鈴壓頸　在女兒面前當場死亡

「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）16日報道，當事人叫納莎莉（Nashali Alma），事件則發生在1月22日，地點是坦帕（Tampa）地區的一棟公寓大樓，佛州希爾斯波羅郡（Hillsborough County, FL）警局則在她通報襲擊將近一個月後發布了當時影像。

今年24歲的納莎莉表示，她當天正獨自鍛鍊，見到一位認識的健身房顧客，於是開門讓他進來，但這名男子之後據報接近納莎莉與試圖觸摸她。納莎莉告訴警員，她推了男子，對他大喊著退後，男子開始繞著一具器材追著她跑，兩人最終到了健身房的另外一邊。

根據報導與警方發布影像，男子試圖把納莎莉按到地上。不過，即使男子先把她抱住，接著把人舉到空中後壓倒在地，納莎莉仍不斷反抗與毆打對方。她向媒體表示，「當事情發生時，我其實並不害怕。我是健美運動員，實際上挺強壯的，所以在我看來，他跟我算是平等的」。

【延伸閱讀】日本健身夫妻分享「勵志對比圖」　花3年時間練出健美好身材（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+24

警方在新聞稿表示，這名25歲男子最終鬆手，讓納莎莉跑到了安全地點，並在24小時內被捕，面臨「性毆擊（sexual battery）、非法拘禁與綁架」等指控。

納莎莉據報想要分享她的故事，以鼓勵其他人發聲。郡警局長柯羅尼斯特（Chad Chronister）則在新聞稿表示，「我對嫌犯的行徑、他怎麼傷害這位年輕女子感到厭惡，這位女性的力量、勇氣與決心都振奮人心」。

有片｜印度中學校長潛入女宿舍欲性侵　遭女學生拿棍圍毆打到求饒自由行遊客小心　日本旅館老闆被爆迷姦住客　有女生住兩次皆被姦罵聲四起　巴基斯坦強姦犯願娶受害人即當庭釋放巴西恐怖裸男闖女子家圖性侵　如蠻牛「用頭連撞2門」當場亡美國19歲新婚婦遭性侵後捅19刀死亡案　40多年後終憑它抓到兇手Playboy創辦人被揭迷暈賓客　兔女郎涉性侵　赫夫納偷拍「集郵」英國強姦犯自稱跨性別者還押女子監獄掀爭議　分居妻爆恐怖經歷

延伸閱讀：

影／主辦單位準備不周 身障議員被迫把自己拖上台 嘆「像馬戲團猴子」

美俄亥俄州火車出軌釀化學物質外洩 監測附近空品未驗出有毒物質

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

性侵
#MeToo
美女
健身中心
性騷擾
健身
美國
熱話
聯合新聞網