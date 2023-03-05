2023全球最強護照出爐香港跌10位排54名 阿聯酋躍升34名登榜首
撰文：TVBS新聞網
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美國離岸諮詢公司Nomad Capitalist，近日公布今（2023）年最新護照指數，從199個國家和地區中評選出最佳護照。調查結果顯示，前3名依序是阿聯酋、盧森堡和瑞士，香港護照則列入第54名。
Nomad Capitalist指出，這個護照指數是為了突顯出全球最佳的公民身分。不只是免簽證旅行國家數，也從國際稅法、全球認知、雙重國籍和個人自由等進行評分。Nomad Capitalist設計這個指數，是為了滿足有抱負的全球公民對於財富保值和個人自由的具體需求。
2023年最新護照指數（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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阿聯酋護照在2023年護照指數中獲得最高分。他們去（2022）年排名為32名，今年首度進入前10名，主要是因為他們最近開放外國人申請雙重國籍，再加上友好的稅收制度，使它成為2023年的榜首。
盧森堡在過去2年居冠，這次掉到第2名。Nomad Capitalist指出，這個小小的歐盟成員國，為公民提供高度自由，擁有出色的護照認知度。生活在當地的外國人，政府最近還讓移民更容易獲得公民身份。
第3名為瑞士，該國公民同時享有高度自由和隱私，從2022年的第5名攀升到第3名。
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第4名到第10名依序為愛爾蘭、葡萄牙、德國、捷克、新西蘭、瑞典和芬蘭。此外，台灣排名72，韓國排名21、日本排名38、美國排名43、中國則排名128、最後1名則為阿富汗護照。
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