美國SVB矽谷銀行「爆雷」　中國應採取的方案︱專家有話說

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）此次爆雷的根本原因是美聯儲為遏制通脹大幅加息，以及矽谷銀行出現投資戰略失誤導致。但此對全球金融市場影響不大，料暫不會引發環球範圍內的國際金融危機，且有可能會促使美聯儲2023年內提前降息。這對中國而言，或可加快建立一個更加公平、開放、透明的「一帶一路」國際金融新治理體系的應對。



作者：絲路智谷研究院院長梁海明

矽谷銀行此次爆雷，是由於矽谷銀行主營業務是與科技相關的創業公司，且美國近半由風險投資支持的科技和生命科學初創企業，均與矽谷銀行有業務往來。美聯儲多次激烈加息，導致市場投資者愈來愈謹慎，不但令美國科企估值下降，也令風險投資活動愈來愈少，令市場缺乏更多資金繼續投入科技初創企業。這導致科技初創企業急於尋求現金，所以一邊裁員節省成本，一邊從矽谷銀行提現，這是矽谷銀行出現「爆雷」的其中一個原因。

另一個原因，則是矽谷銀行出現投資戰略失誤導致。矽谷銀行在兩年前低利率時期吸收大量低息存款之後，把資金用於增加貸款，以及瘋狂擴張「持有至到期」（HTM）證券投資組合。由於「持有至到期」（HTM）證券投資組合主要是購買10年期以上的抵押貸款。因此，隨着美聯儲不斷激烈加息，從而令HTM投資組合出現嚴重損失，矽谷銀行深受衝擊。

相信矽谷銀行爆雷只是「冰山一角」，還有很多規模較小的美國的銀行面臨困境。為避免重蹈雷曼事件的覆轍，美國政府會出手救助矽谷銀行。而且，雖然矽谷銀行爆雷令市場正蔓延着一股恐慌情緒，但由於美國政府的介入，目前矽谷銀行的流動性壓力尚不至於發展到債務危機，也不足以引發環球範圍內的金融海嘯。

由於美國銀行業的任何動盪，都可能降低美聯儲繼續加息的能力。美聯儲很有可能在2023年3月加息25個基點，而非傳言50基點之後，在當前的高利率下橫行一段時間。如果銀行業情況沒有好轉，美聯儲年內或將開啟降息進程。

值得警惕的是，美國持續高利息的環境下，環球金融體系的風險在逐步累積，美債收益率曲線倒掛與債市流動性不足等問題可能放大局部金融風險，未來區域性金融風險仍需防範。

這是因為美聯儲加息將會導致新興國家的貨幣貶值，雖然一國貨幣貶值有利於其出口，但是由於主要進口市場的歐美國家經濟增長乏力、外需疲弱，因此雖然新興市場國家貨幣貶值，也無助於提高其出口競爭力，反而會導致這些國家的進口產品價格上漲。

美國矽谷銀行：圖為美國矽谷銀行（SVB）的標誌。（Reuters）

而且，美聯儲加息還會令美元更加強勢，從而加速資金從新興市場大舉流走，資金將進一步流回美國，不但多國貨幣容易遭受重創，也將導致這些國家股市動盪，經濟受挫，很容易引發區域範圍內的金融危機。

以及，新興經濟體2023年及2024年兩年面臨外債償還高峰，在美聯儲加息、全球流動性收緊的背景下，增加新興市場和發展中經濟體償還美元債務成本，或將加劇全球特別是新興市場和發展中經濟體的債務危機風險。

也由此可看出，在全球金融市場上，愈來愈頻發的金融動盪和危機，相當清晰地暴露出當前全球金融體系在金融監督和管理等方面的弱點。

從當前的全球經濟金融體系看，雖然有世界銀行（The World Bank）、國際貨幣基金組織（IMF）、世界貿易組織（WTO）、金融穩定委員會（FSB）、經濟合作與發展組織（OECD）等國際全球經濟金融治理組織，但彼此之間不僅缺乏明確分工，功能亦有重疊之累，且隨着新興經濟體不斷發展，各組織的代表性、前瞻性未能與時俱進。

對中國來說，由於美聯儲加息已給新興經濟體和發展中經濟體的貨幣體系、金融體系帶來影響甚至衝擊，並令新興經濟體對美元產生更多的不信任感。人民幣現在如能夠發揮「定海神針」的作用維持匯率的穩定，消除環球金融體系的脆弱和不穩定性，將有助於世界各國增強對人民幣的信心，提高與中國在經濟領域合作的興趣，不僅有助於進一步推動人民幣國際化，也有助於中國與世界各國在「一帶一路」倡議的框架下加強包括經濟、金融、貨幣互換等領域的合作。

顯而易見，全球需新的國際金融治理體系。中國應與各國一道，建立一個更加公平、開放、透明的「一帶一路」國際金融新治理體系，增強新興國家金融在國際金融體系治理中的話語權、影響力，推進金融科技、綠色金融等金融新產品的規則制定，以此加強金融體系的國際協作、加強全球金融安全網，滿足新時代的全球金融發展和全球金融治理的新要求。

以及隨着互聯網迅速發展衍生出金融科技，帶來新的金融產品，綠色金融的發展也成大勢所趨，面對金融業的新情況、新的交易模式和市場遊戲規則，目前全球金融治理體系未能與時俱進，大多仍糾纏於傳統的金融市場和產品。未來金融治理體系的國際協作必不可少，中國將與各國相互合作、協調，在金融監管制度、監管框架、法律框架等方面加強對金融科技、綠色金融等方面的監管、引導，使之滿足促進全球金融發展、完善治理的新需要。