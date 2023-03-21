習近平訪俄・持續更新｜行程踏入第2天　俄媒：習近平邀普京訪華

中國國家主席習近平3月20日會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）後，21日繼續在俄羅斯國事訪問的第2天行程，他將會晤俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），然後中俄代表團會舉行正式會談，雙方會簽署重要聯合文件。本文會不斷更新這次中俄領導人會晤的最新消息。



1645：烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）向傳媒表示，烏克蘭正等待確認總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）是否將與習近平通話，「我不知道，我們正等待確認」，他又稱「這是一個重要舉動，他們都有事要向對方說。」

邀普京今年訪華

1621：俄羅斯衛星通訊社報道，習近平會見俄羅斯總理米舒斯京時表示，已邀請俄羅斯總統普京今年訪華，「昨天，我正式邀請普京總統在今年方便的時候訪問中國。」他指中俄兩國都是大國，而且是戰略夥伴。

1617：俄羅斯新聞社（RIA）指，習近平邀請普京訪華。

1607：塔斯社報道，習近平在莫斯科會見俄總理米舒斯京。

1606：俄羅斯衛星通訊社報道，中國代表團出發，離開下榻的酒店。

1601：習近平21日早上會與俄羅斯總理米舒斯京會談。

1600：前一天的中俄領導人非正式會晤長達4個半小時，根據新華社，普京說俄方已認真研究中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設作用。

習近平2023年3月20日訪俄，與俄總統普京會面（Reuters）

第2天行程安排

在行程的第2天，早上習近平會見俄羅斯總理米舒斯京，然後中俄代表團再舉行會談。

俄羅斯衛星通訊社講述，這天有會見儀式、小範圍會談、擴大範圍的會談、文件簽署、向媒體發表聲明，還有國宴。

據克里姆林宮公布，多位俄羅斯官員都會加入參與中俄代表團會談，包括俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、副總理切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）、中央銀行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）、國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、俄羅斯航天局局長鮑里索夫（Yuri Borisov）和聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitry Shugaev）。

俄方又指，在擴大範圍的會談中，俄羅斯6位副總理、總統幕僚奥列什金（Maxim Oreshkin）、經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）、運輸部長薩韋利耶夫（Vitaly Savelyev）、財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）、俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）總監利哈喬夫（Alexei Likhachev）都會參加。