習近平訪俄・持續更新｜行程踏入第2天 俄媒：習近平邀普京訪華
中國國家主席習近平3月20日會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）後，21日繼續在俄羅斯國事訪問的第2天行程，他將會晤俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），然後中俄代表團會舉行正式會談，雙方會簽署重要聯合文件。本文會不斷更新這次中俄領導人會晤的最新消息。
1645：烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）向傳媒表示，烏克蘭正等待確認總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）是否將與習近平通話，「我不知道，我們正等待確認」，他又稱「這是一個重要舉動，他們都有事要向對方說。」
邀普京今年訪華
1621：俄羅斯衛星通訊社報道，習近平會見俄羅斯總理米舒斯京時表示，已邀請俄羅斯總統普京今年訪華，「昨天，我正式邀請普京總統在今年方便的時候訪問中國。」他指中俄兩國都是大國，而且是戰略夥伴。
1617：俄羅斯新聞社（RIA）指，習近平邀請普京訪華。
1607：塔斯社報道，習近平在莫斯科會見俄總理米舒斯京。
1606：俄羅斯衛星通訊社報道，中國代表團出發，離開下榻的酒店。
1601：習近平21日早上會與俄羅斯總理米舒斯京會談。
1600：前一天的中俄領導人非正式會晤長達4個半小時，根據新華社，普京說俄方已認真研究中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設作用。
第2天行程安排
在行程的第2天，早上習近平會見俄羅斯總理米舒斯京，然後中俄代表團再舉行會談。
俄羅斯衛星通訊社講述，這天有會見儀式、小範圍會談、擴大範圍的會談、文件簽署、向媒體發表聲明，還有國宴。
據克里姆林宮公布，多位俄羅斯官員都會加入參與中俄代表團會談，包括俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、副總理切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）、中央銀行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）、國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、俄羅斯航天局局長鮑里索夫（Yuri Borisov）和聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitry Shugaev）。
俄方又指，在擴大範圍的會談中，俄羅斯6位副總理、總統幕僚奥列什金（Maxim Oreshkin）、經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）、運輸部長薩韋利耶夫（Vitaly Savelyev）、財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）、俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）總監利哈喬夫（Alexei Likhachev）都會參加。
中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此訪是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京總統就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。
習近平訪俄議題將包括什麼？
地區安全、中俄貿易、中俄基建、金磚國家、新的金融支付系統，以及備受國際社會注視的俄烏戰爭。