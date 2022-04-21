怪獸3｜盤點《哈利波特》10個人氣週邊　咒語學習卡教你點用魔法

【怪獸3／怪獸與鄧不利多的秘密／週邊／周邊】電影《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）4月21號上映，《哈利波特》的話題也再度掀起風潮。近期《哈利波特》除了忙著與CASETiFY魔法聯名：金探子、劫盜地圖經典重現手機配件之外，今日妞編輯也要再來推薦10個經典週邊，各位哈迷們一起相約重返魔法世界吧！



【圖輯】點圖放大看《哈利波特》10個人氣週邊產品👇👇👇

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1.《怪獸與牠們的產地》：玻璃獸公仔組

第1個推薦的《哈利波特》相關週邊是「《怪獸與牠們的產地》：玻璃獸公仔組（附音效）」，終於有名字的玻璃獸Teddy化身桌上可愛小公仔，按下按鈕即可聽到調皮的玻璃獸發出聲音，召喚最萌奇獸一起拯救魔法世界吧！

2.《怪獸與牠們的產地》：木精Pickett公仔組

第2個推薦的《哈利波特》相關週邊是「《怪獸與牠們的產地》：木精Pickett公仔組」，同樣也是迷你尺寸的可愛公仔，像紐特一樣把愛黏人的小可愛木精放進口袋帶著走，這款公仔組還會附兩枚木精小磁鐵及奇獸檔案小卡，哈迷們是不是得收藏起來！！

3.《怪獸與牠們的產地》：紐特奇獸皮箱迷你版

第3個推薦的《哈利波特》相關週邊是「《怪獸與牠們的產地》：紐特奇獸皮箱迷你版」，粉絲們只要打開皮箱，就可以看到可愛的玻璃獸伸出小手手，而且這款週邊一樣也會發出叫聲（笑），一起召喚正義陣營。

4.《怪獸與牠們的產地》：紐特奇獸皮箱珍藏套裝

第4個推薦的《哈利波特》相關週邊是「《怪獸與牠們的產地》：紐特奇獸皮箱珍藏套裝」，打開紐特的魔法皮箱，印有紐特斯卡曼德姓名縮寫NS的筆記本，不只收錄了奇獸相關知識和插圖，還可以學習常用咒語、創造自己專屬的魔藥和咒語，搭配紐特魔杖造型筆使用，為你的魔法日常留下最佳紀錄吧！（它還附有魔法切換功能，遇到麻瓜時，可以切換為「麻瓜模式」）

5.《哈利波特》：魔法咒語卡牌套裝

第5個推薦的《哈利波特》週邊是「《哈利波特》：魔法咒語卡牌套裝」，內附有40張咒語卡牌和手冊，咒語卡牌從常用咒語到惡名昭彰的黑魔法咒語皆有，還介紹各式咒語的發音、用途、咒語出處、電影名場面等小知識；而互動手冊則是收錄了書中經典名言、延伸活動，並搭配彩色電影劇照和插圖，絕對是哈迷們的經典珍藏品之一。

6.《哈利波特》：哈利波特魔杖迷你版

第6個推薦的《哈利波特》週邊是「哈利波特魔杖迷你版」，按下按鈕即可發出魔法光芒，內附展示用底座，粉絲們可以擺在桌上當作裝飾配件，還有電影劇照貼紙書哦！

7.《哈利波特》：哈利波特情報特刊：附書本型收納包

第7個推薦的《哈利波特》週邊是「Harry Potter哈利波特情報特刊」，內附書本型收納包，包包正面為象徵霍格華茲魔法學校的徽章圖案，內有兩個小口袋便於分類收納小物件，不管是小鏡子、化妝品都可以輕鬆帶著走，非常實用。

8.《哈利波特》：佛地魔魔杖迷你版

前述介紹了許多正義陣營的週邊，接下來則是反派陣營的天地（笑），第8個推薦的《哈利波特》週邊是「佛地魔魔杖迷你版」，和哈利波特魔杖迷你版一樣，按下按鈕即可發光，且附有娜吉妮蛇造型底座及電影劇照貼紙書，正義、反派你選哪一邊？

9.《哈利波特》：黑魔王擁護者珍藏套裝

第9個推薦的《哈利波特》週邊是「《哈利波特》：黑魔王擁護者珍藏套裝」，套裝內含有：可作為擺飾的「食死人面具」，還有可當一般筆記本使用的「湯姆瑞斗（Tom Riddle）日記本」，裡面有許多黑魔法暗黑風插圖和人物經典台詞，其他還有蛇妖毒牙筆和黑魔標記貼紙，禁忌黑魔法配件一次擁有！

10.《哈利波特》：分靈體＆貼紙書

第10個推薦的《哈利波特》週邊是「《哈利波特》：分靈體＆貼紙書」，這款週邊源自哈利波特第七集《哈利波特－死神的聖物1》（Harry Potter and the Deathly Hallows）中出現，佛地魔分靈體－史萊哲林小金匣迷你版，內件一樣附有電影劇照貼紙書。

上述10個《怪獸與牠們的產地》和《哈利波特》經典週邊，身為哈粉的你最想要收藏哪一個呢？

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