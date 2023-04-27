回應習近平澤連斯基通話　俄羅斯：歡迎一切能結束衝突之事

俄羅斯總統新聞發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對不久前中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）電話通話一事發表評論說，俄羅斯隨時歡迎一切能使烏克蘭獲得和平和達到特別軍事行動目的事情。



佩斯科夫在回答記者提出的克里姆林宮如何評價中國領導人與澤連斯基通話這件事時說：「我們願意對所有可以使烏克蘭衝突盡快結束並且盡快達到所有俄羅斯既定的目標的一切表示歡迎，我們願意對此表示歡迎。」

佩斯科夫說：「至於溝通這個事實，這是這些國家中的每一個國家的主權事務並且完全是這些國家進行國際對話的問題。」

澤連斯基在通話後表示，和平無法通過領土妥協來實現，必須按1991年邊界恢復烏克蘭領土完整。佩斯科夫向記者說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）與習近平在莫斯科沒討論過烏克蘭恢復1991年邊界的問題。

中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。

佩斯科夫稱在可預見的未來，普京的日程中還沒有安排與習近平進行會談。

佩斯科夫在回答有關俄中首腦是否計劃在可預見的未來進行接觸的問題時說：「沒有，還沒有。」