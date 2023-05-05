卡米拉封后︱由「英國最犯眾憎情婦」到母儀天下

在查理斯三世（Charles III）登基前，在其作為儲君漫長的等待生涯中留下過不少惹爭議、惹人厭的污點，而他與卡米拉的婚外情恐怕是「代表作」。如今他與這位昔日情婦雙雙登上王位，接受舉國上下祝福，畫面有點令人難堪。卡米拉（Camilla）當上王后，可能才是過去數十年英國王室最令人跌眼鏡的drama。



在1990年代初，查理斯與戴安娜婚姻已出現裂痕，離婚傳聞已甚囂塵上，後來，查理斯受訪承認與戴妃關係破裂後有婚外情，戴妃亦接受訪問自認出軌，而且受抑鬱、自殘、厭食問題困擾。在1995年Panorama那個經典訪問中，戴安娜說：「這段婚姻中有三個人，有點太擠迫了。」主持人Martin Bashir問她：「離婚會是你本人的意願嗎？」她回答：「不，這不是我的意願。」

眾所周知，那第三個人便是卡米拉，英國報章甚至形容她是「全英最犯眾憎的女人」。至1996年，戴妃終於同意離婚，其代表律師形容：「這是一個異常艱難的決定，威爾斯王妃帶着巨大的悲傷和遺憾做出了這個決定。」

時隔30年，這個「全英最犯眾憎的女人」居然做了查理斯的王后、英國人民的王后，過去這數年間，英國人慢慢地、一點一點地接受這女人作為王室中的高級成員。皇家歷史學家其作家Robert Lacey對《衛報》說：「她的轉變，實際成為了他（查理斯）人生的主導性敘述。」他指如今她最終成為王后而沒有引起任何公眾的矛盾心理可謂「登峰造極」。

圖為1980年的戴安娜和卡米拉。（Getty Images）

戴妃死後成全民公敵

在戴妃死於巴黎車禍後，卡米拉成為記者追訪對象「這太可怕了。」卡米拉當時罕有對外開腔：「我不會想讓自己最壞的敵人經歷這種事。」如非戴安娜死於那場車禍，也許卡米拉要成為王后的路也不會那麼困難。事實上，在戴妃出事前，她與卡米拉已經和解，戴妃已開始過着新生活，查理斯亦計劃再婚，包括在自己最心愛的皇家物業海格洛夫莊園（Highgrove）為卡米拉辦50歲生日派對，甚至邀請卡米拉的前夫出席。

然而，這高調認愛之舉在僅數周後，戴妃便發生車禍，除了徹底推翻查理斯與卡米拉戀情「正常化」的計劃，車禍的慘裂程度更為伊利沙伯二世在位以來，英國王室的最大危機。戴妃的喪禮安排、兩位年幼王子的照顧重責、公關危機，都成了查理斯最迫切要處理的事。

性格不合 vs 永恆牢固

或許，令大眾不解的是，為何查理斯就是對卡米拉情有獨鍾，連美麗、年輕如戴安娜的女人他都要捨棄，誓要再娶失婚、其貌不揚的舊情人。甚至連查理斯的親生老爸菲臘親王都感不解，曾向戴安娜去信寫道：「我不能想像任何一個思想正常的人會為了卡米拉而離開你。」

但是，戴安娜與查理斯性格不合也是公開的秘密。戴妃的前聲樂導師Stewart Pearce表示：「令人驚訝的是，他倆是多麼的不合拍（incompatible），就是十分的不合。」，「她愛查理斯嗎？絕對愛。他愛她嗎？不，我指他倆完全不合拍。」

Pearce又指，王室的規矩使查理斯必須選一位處女貴族做新娘，但當年僅滿20歲的戴安娜跟查理斯過往的交往對象完全不同。「她在情感上的脆弱，對情感透明的絕對信念，讓他感到很不自在，因為那時的他是個情感抽離的人。」Pearce指，查理斯正試着在作為王儲的框架內，活出自己的生命。

1998年，卡米拉由司機接送到達查理斯的物業海格洛夫莊園（Highgrove）。（REUTERS/File Photo）

18年來不抱怨

相反，戴妃卻深知查理斯與卡米拉的情誼甚深。「戴安娜親口對我說過，查理斯任何（以後）的婚姻關係，永遠都不會像他與卡米拉之間一樣牢固。」王室記者Jennie Bond說：「這正是她（戴安娜）從一開始就在抗爭的問題。」

在戴妃死後，在公眾的悲痛和憤怒之下，卡米拉被指摘的程度，幾乎不下於釀成車禍的狗仔隊。此後的10多年，卡米拉與王室一同在公關助手們的協助下重建王室聲譽。後來，查理斯能帶着卡米拉走到公眾面前，再到2005年結婚，再到去年得到已故英女王首肯，支持她成為王后。查理斯與卡米拉走到這一步總算大功告成。

小報編輯Eve Pollard當年亦有報道查理斯的首段婚姻，後來在慈善活動上認識了卡米拉。她認為，當年的傳媒做法過火，而且對於「王室戲劇」中的新丑角特別有興趣。「我認為這很殘忍，我們根本無法知悉戴妃與查理斯婚姻關係的真相。」Pollard又說，「卡拉米成為了眾怒，但她沒說一句話，也沒跟誰說什麼，她只堅守崗位。」

卡米拉的好友都說，她從沒想像過自己真的能當上王后。王室助手們都說，之所以能夠走到這裏也是因為卡米拉的個性和幽默感。卡米拉的閨密、蘭斯當女候爵Fiona Shelburne對《星期日泰晤士報》說：「她（卡米拉）從來沒想過他們能否在一起，這從來都沒計劃。」，「她很堅毅，她從小就抱有這種非凡的責任感，要堅持下去，不要抱怨，擺出自己最好的一面，繼續前進。這對她很有幫助。」

與查理斯結婚這18年來，卡米拉雖與查理斯形影不離，在鎂光燈下低調的過日子。她與查理斯兩位兒子的關係貌似和諧，但私底下如何難以得知。哈里王子在出版的回憶錄便指，當年曾與威廉要求父親不要迎娶卡米拉，又指摘這位後母向傳媒揭他私隱來保住自己的聲譽。

查理斯在卡米拉陪伴下出席公務活動，往往顯得神態自若。（Getty）

對於英國民眾而言，卡米拉始終難稱得上是受喜愛的王室成員，倫敦滿街是加冕紀念商品，多數也只印有查理斯的肖像。本周YouGov一項民調發現，48%的人對她持正面看法，39%的人對她感負面，使她成為王室成員中最不受歡迎的其中一員。

很大可能，英國人至少「可接受」這位小三作王后，是因為大家目睹她過去18年與查理斯婚姻的確成功，不難看到查理斯對她愛慕依舊，公開發言總以「親愛的妻子」（beloved wife）來稱呼她，有卡米拉陪伴着的查理斯總是顯得平靜、從容，這一點倒是難以否認的。

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