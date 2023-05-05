查理斯加冕禮︱梅根原來中計？外媒：王室「計謀」讓她自願缺席

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）和王室公然鬧不和，本周末的英王查理斯三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）加冕大典，各方本來好奇他們會不會受邀。



結果查理斯還是對小兒子與兒媳發出邀請，最後卻只有哈里要快閃回英國參與，梅根會留在美國陪兒子阿奇（Archie）歡度4歲生日。

雖然梅根的決定照樣受到英國媒體與王室支持者的砲轟，但專門報道名流八卦的《國家詢問報》稱這正中王室的下懷……

提出「這些安排」確保梅根拒絕出席 再趁機喚醒獨自前來的哈里的理智（點圖放大閱讀）：

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他們本來就故意在邀請時提出一堆讓梅根感到掃興的安排，確保她完全不會想陪哈里回英國，而梅根果然中計，乖乖待在美國。

關於王室的一切，有許多外人很難理解的複雜內幕，就連「請王子返英出席加冕大典」，都變成心理戰，務求只有哈里回英國，因而人員們必須設法讓梅根主動作出留在美國的決定。

《國家詢問報》稱他們明白梅根最愛出風頭、想要獨佔目光焦點，典禮的流程就刻意不讓她和哈里有機會露臉，大多數時間只能在台下觀禮，她果真興趣缺缺。

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接著又讓她和哈里有可能面對一堆氣憤他們的王室愛好者，一想到恐怕被當眾報以噓聲或羞辱，梅根就更沒有意願要回英國自討沒趣。

《國家詢問報》報道，英王室成員們認為只要哈里隻身返英，就有機會喚醒他的理智，免得受到梅根的不良影響，說到底，王室成員還是覺得哈里是被「那個美國女人」洗腦、帶壞。

不過對於八卦刊物的各種陰謀論，梅根與哈里決定無視，隨性過他們的日子。在查理斯的加冕大典過後，彼此之間要恢復往來的機會不太多，梅根已經和美國最大的經紀公司之一WME簽約，剛好趁這些時間開發未來的新業務，能否徹底和王室保持距離，關鍵就在能不能成功，梅根應該也希望可以不要再被外界視為「只會消費王室」，兩人一時之間，也不太會跟王室修補好關係了。

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